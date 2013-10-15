VEA FEMI-CZ: SITUAZIONE IN INFERMERIA
di Redazione
15/10/2013
VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA
Stagione Sportiva 2013-2014
Comunicato stampa n. 78 del 15.10.2013
VEA FEMI-CZ: SITUAZIONE IN INFERMERIA
Dopo il derby di domenica che ha visto la VEA FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta
vincere sul Petrarca Padova nella prima giornata di Trofeo Eccellenza,
in infermeria rossoblù si registrano le seguenti situazioni:
*Luke Mahoney*, uscito anzitempo per trauma facciale con ferita
lacero-contusa, necessita di approfondimento diagnostico con valutazione
maxillo-facciale per diagnosticare i tempi di recupero.
*Andrea Pozzi*, che ha subìto un trauma distorsivo al ginocchio destro,
si sta sottoponendo ad esami diagnostici e nei prossimi giorni verrà
sottoposto anche a valutazione ortopedica.
*Guglielmo Zanini* ha subìto una lieve iperestensione del gomito destro
ma è a disposizione e si è allenato con il resto della squadra.
*Billy Ngawini* e *Guillermo Roan*, infine, proseguono la fase di
recupero con allenamento differenziato.
--
Ufficio Stampa
Silvia Stievano
mob. +39 340 8125538
mob. +39 334 7996999
@ [email protected]
Skype: rugby.rovigo.delta
Twitter: twitter.com/RugbyRovigoDelt
Instagram: rugbyrovigodelta
Facebook: facebook.com/RugbyRovigoDelta
Stagione Sportiva 2013-2014
Comunicato stampa n. 78 del 15.10.2013
VEA FEMI-CZ: SITUAZIONE IN INFERMERIA
Dopo il derby di domenica che ha visto la VEA FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta
vincere sul Petrarca Padova nella prima giornata di Trofeo Eccellenza,
in infermeria rossoblù si registrano le seguenti situazioni:
*Luke Mahoney*, uscito anzitempo per trauma facciale con ferita
lacero-contusa, necessita di approfondimento diagnostico con valutazione
maxillo-facciale per diagnosticare i tempi di recupero.
*Andrea Pozzi*, che ha subìto un trauma distorsivo al ginocchio destro,
si sta sottoponendo ad esami diagnostici e nei prossimi giorni verrà
sottoposto anche a valutazione ortopedica.
*Guglielmo Zanini* ha subìto una lieve iperestensione del gomito destro
ma è a disposizione e si è allenato con il resto della squadra.
*Billy Ngawini* e *Guillermo Roan*, infine, proseguono la fase di
recupero con allenamento differenziato.
--
Ufficio Stampa
Silvia Stievano
mob. +39 340 8125538
mob. +39 334 7996999
@ [email protected]
Skype: rugby.rovigo.delta
Twitter: twitter.com/RugbyRovigoDelt
Instagram: rugbyrovigodelta
Facebook: facebook.com/RugbyRovigoDelta
Articolo Precedente
I: CS - RUGBY: presentato il progetto "CUS AD MAIORA RUGBY 1951", prima public company italiana di rugby
Articolo Successivo
Comunicato stampa CUS Torino
Redazione