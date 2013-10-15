Loading...

VEA FEMI-CZ: SITUAZIONE IN INFERMERIA

Redazione Avatar

di Redazione

15/10/2013

TITOLO
VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA
Stagione Sportiva 2013-2014
Comunicato stampa n. 78 del 15.10.2013

VEA FEMI-CZ: SITUAZIONE IN INFERMERIA

Dopo il derby di domenica che ha visto la VEA FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta
vincere sul Petrarca Padova nella prima giornata di Trofeo Eccellenza,
in infermeria rossoblù si registrano le seguenti situazioni:

*Luke Mahoney*, uscito anzitempo per trauma facciale con ferita
lacero-contusa, necessita di approfondimento diagnostico con valutazione
maxillo-facciale per diagnosticare i tempi di recupero.

*Andrea Pozzi*, che ha subìto un trauma distorsivo al ginocchio destro,
si sta sottoponendo ad esami diagnostici e nei prossimi giorni verrà
sottoposto anche a valutazione ortopedica.

*Guglielmo Zanini* ha subìto una lieve iperestensione del gomito destro
ma è a disposizione e si è allenato con il resto della squadra.

*Billy Ngawini* e *Guillermo Roan*, infine, proseguono la fase di
recupero con allenamento differenziato.

Redazione

Redazione

