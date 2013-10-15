VEA FEMI-CZ: SITUAZIONE IN INFERMERIA

[email protected]

VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTAStagione Sportiva 2013-2014Comunicato stampa n. 78 del 15.10.2013VEA FEMI-CZ: SITUAZIONE IN INFERMERIADopo il derby di domenica che ha visto la VEA FEMI-CZ Rugby Rovigo Deltavincere sul Petrarca Padova nella prima giornata di Trofeo Eccellenza,in infermeria rossoblù si registrano le seguenti situazioni:*Luke Mahoney*, uscito anzitempo per trauma facciale con feritalacero-contusa, necessita di approfondimento diagnostico con valutazionemaxillo-facciale per diagnosticare i tempi di recupero.*Andrea Pozzi*, che ha subìto un trauma distorsivo al ginocchio destro,si sta sottoponendo ad esami diagnostici e nei prossimi giorni verràsottoposto anche a valutazione ortopedica.*Guglielmo Zanini* ha subìto una lieve iperestensione del gomito destroma è a disposizione e si è allenato con il resto della squadra.*Billy Ngawini* e *Guillermo Roan*, infine, proseguono la fase direcupero con allenamento differenziato.--Ufficio StampaSilvia Stievanomob. +39 340 8125538mob. +39 334 7996999Skype: rugby.rovigo.deltaTwitter: twitter.com/RugbyRovigoDeltInstagram: rugbyrovigodeltaFacebook: facebook.com/RugbyRovigoDelta