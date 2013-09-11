Home Senza categoria VEA FEMI-CZ: SITUAZIONE INFORTUNI

VEA FEMI-CZ: SITUAZIONE INFORTUNI

di Redazione 11/09/2013

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2013-2014

Comunicato stampa n. 57 del 11.09.2013



VEA FEMI-CZ: SITUAZIONE INFORTUNI



Questa la situazione dell'infermeria della VEA FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta che si registra attualmente:



- Lavoro differenziato per Jean Francois Montauriol dopo la distorsione alla caviglia destra



- Simone Ragusi ha riportato una lieve distrazione muscolare alla coscia sinistra: sta compiendo lavoro differenziato e si aggregher

Condividi Facebook Twitter Whatsapp