VEA FEMI-CZ: SITUAZIONE INFORTUNI
di Redazione
11/09/2013
VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA
Stagione Sportiva 2013-2014
Comunicato stampa n. 57 del 11.09.2013
VEA FEMI-CZ: SITUAZIONE INFORTUNI
Questa la situazione dell'infermeria della VEA FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta che si registra attualmente:
- Lavoro differenziato per Jean Francois Montauriol dopo la distorsione alla caviglia destra
- Simone Ragusi ha riportato una lieve distrazione muscolare alla coscia sinistra: sta compiendo lavoro differenziato e si aggregher
