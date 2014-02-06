VEA FEMI-CZ: SMENTITA DELLA NOTIZIA APPARSA OGGI SU &ldquo;LA VOCE DI ROVIGO&rdquo;

VEA FEMI-CZ: SMENTITA DELLA NOTIZIA APPARSA OGGI SU “LA VOCE DI ROVIGO”
06/02/2014
VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA
Stagione Sportiva 2013-2014
Comunicato stampa n. 150 del 06.02.2014
VEA FEMI-CZ: SMENTITA DELLA NOTIZIA APPARSA OGGI SU “LA VOCE DI ROVIGO”
La Società Rugby Rovigo Delta, in merito a quanto apparso in data
odierna nella testata “La Voce di Rovigo” (pagina 36) relativamente allo
scambio di giocatori Calabrese-Benetti, smentisce categoricamente la
notizia a firma del giornalista Andrea Nalio. Precisa, inoltre, che non
sono mai intercorsi contatti tra le due Società in merito alla
trattativa sopra descritta.
Tale smentita è dovuta anche per la stima e il rispetto reciproci che
intercorre tra i due Club. La Società trova comunque, tra l'altro, segno
di insensibilità sportiva una notizia del genere, da essa non
confermata, alla vigilia della finale di Trofeo Eccellenza tra le due
squadre interessate.
Redazione