VEA FEMI-CZ: SMENTITA DELLA NOTIZIA APPARSA OGGI SU &ldquo;LA VOCE DI ROVIGO&rdquo;

VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTAStagione Sportiva 2013-2014Comunicato stampa n. 150 del 06.02.2014VEA FEMI-CZ: SMENTITA DELLA NOTIZIA APPARSA OGGI SU "LA VOCE DI ROVIGO"La Società Rugby Rovigo Delta, in merito a quanto apparso in dataodierna nella testata "La Voce di Rovigo" (pagina 36) relativamente alloscambio di giocatori Calabrese-Benetti, smentisce categoricamente lanotizia a firma del giornalista Andrea Nalio. Precisa, inoltre, che nonsono mai intercorsi contatti tra le due Società in merito allatrattativa sopra descritta.Tale smentita è dovuta anche per la stima e il rispetto reciproci cheintercorre tra i due Club. La Società trova comunque, tra l'altro, segnodi insensibilità sportiva una notizia del genere, da essa nonconfermata, alla vigilia della finale di Trofeo Eccellenza tra le duesquadre interessate.