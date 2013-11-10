VEA FEMI-CZ: Tabellino del match contro la IMA LAZIO
di Redazione
10/11/2013
/*Rovigo, Stadio "Mario Battaglini" - *//*domenica 10*//*novembre, ore
15.00*/
/*Eccellenza, V*//*I*//*giornata*/
Vea-FemiCZ Rugby Rovigo Delta v IMA Lazio 45-22
*Marcatori*: /*p.t.*/ 6' m. Ferro tr. Basson (7-0); 7' m. Balboni non
tr. Basson (12-0); 11' cp. Nathan (12-3); 16' cp. Nathan (12-6); 18' m.
Ngawini tr. Basson (19-6); 20' m. Fabiani tr. Nathan (19-13); 28' cp.
Nathan (19-16); 38' cp. Nathan (19-19); /*s.t.*/ 3' cp. Nathan (19-22);
6' drop Basson (22-22); 12' cp. Basson (25-22); 19' m. Ngawini non tr.
Basson (30-22); 30' cp. Bergamasco (33-22); 34' m. Ragusi non tr.
Bergamasco (38-22); 39' m. Bergamasco tr. Bergamasco (45-22)
**Vea-FemiCZ Rovigo***: **Basson; Ragusi, Menon **(21' st.
Bergamasco)**, McCann **(21' st. Van Niekerk)**, Ngawini; Rodriguez,
Calabrese **(15' st. Frati)**; Ferro, De Marchi **(15' st. Lubian E.)**,
Folla; Montauriol, Boggiani **(25' st. Maran)**; **Balboni (15' st.
Pozzi)**, Mahoney (cap) **(36' st. Gatto)**, Quaglio **(21' st. Borsi)*
/All. /Frati/De Rossi
**IM****A******Lazio***: **Sepe F.; Bruno **(36' st. Romagnoli)**,
Gerber, Nathan,Tartaglia; Bruni, Giangrande; Filippucci **(**36' st.
**Gentile)**, Ventricelli **(30' st. **Vannozzi)**, Riccioli; Civetta,
Nitoglia M. **(23' st. Colabianchi)**; Pepoli **(30' st. Dionisi)**,
Fabiani (cap) **(**36' st. **Datola)**, Pietrosanti **(23' st.
Grassotti)**. A disposizione: Lo Sasso*
/All. //Mazzi/
*arb.* Rizzo (Ferrara)
*g.d.l.* Righetti (Verona), Valbusa (Treviso)
*quarto uomo*: Sibillin (Treviso)
*Cartellini: *38' pt. giallo Boggiani (Rovigo); 41' st. giallo Grassotti
(Lazio); 43' st. rosso Montauriol (Rovigo); 43' st. rosso Colabianchi(Lazio)
*Man of the match: *Billy Ngawini (Rovigo)
*Calciatori: *Basson 4/6(Rovigo); Bergamasco 2/3(Rovigo); Nathan 6/7(Lazio)
*Note: *giornata piovosa, campo in discrete condizioni. Spettatori 1300
circa.
*Punti conquistati in classifica: *Vea Femi-CZ Rugby Rovigo Delta 5; IMA
Lazio 0
--
