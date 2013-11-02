VEA FEMI-CZ: Tabellino ROVIGO VINCE 26-5 CONTRO MOGLIANO
di Redazione
02/11/2013
/*Rovigo, Stadio "Mario Battaglini" -- sabato 2 novembre, ore 15.00*/
/*Eccellenza, V giornata*/
Vea-FemiCZ Rovigo v Marchiol Mogliano 26-5
*Marcatori*: /*p.t.*/ 18' cp. Bergamasco (3-0); 27' cp. Bergamasco
(6-0); 34' cp. Basson (9-0); /*s.t.*/ 13' m. Galon non tr. Fadalti
(9-5); 26' m. Ngawini tr. Bergamasco (16-5); 40' cp. Bergamasco (19-5);
42' m. Ngawini tr. Bergamasco (26-5)
**Vea-FemiCZ Rovigo***: *Basson; Bortolussi (22' st. Ragusi),
Bergamasco, Van Niekerk (28' st. McCann), Ngawini; Rodriguez, Frati (28'
st. Calabrese); Ferro (35' st. Zanini), Lubian E., Folla; Montauriol,
Boggiani (27' st. Maran); Roan (32' st. Borsi), Mahoney (cap) (35' st.
Gatto), Quaglio (32' st. Balboni).
/All. /Frati/De Rossi
**Marchiol Mogliano***: *Galon (30' st. Boni); Onori, Ceccato E.,
Bacchin, Fadalti; Cornwell (10' st. Maso), Lucchese; Halvorsen, Candiago
E. (cap), Ceccato A. (10' st. Padovani); Swanepoel, Bocchi; Ravalle (24'
st. Ceglie), Gianesini (22' st. Gega), Costa-Repetto. Adisp.: Meggetto,
Lazzaroni, Endrizzi
/A//ll. /Mazzariol
*arb.* Spadoni (Padova)
*g.d.l.* Falzone (Padova), Marchesin (San Donà)
*quarto uomo*: Favero (Treviso)
*Cartellini: *25' pt. giallo Bocchi (Mogliano), 9' st. giallo Frati
(Rovigo), 16' st. giallo Costa Repetto (Mogliano), 45' st. giallo
Halvorsen (Mogliano)
*Man of the match: *Lubian E. (Rovigo)
*Calciatori: *Bergamasco (Rovigo) 4/5; Basson (Rovigo) 1/2; Fadalti
(Mogliano) 0/2
*Note: *giornata nuvolosa, campo in buone condizioni. Spettatori 2500 circa
*Punti conquistati in classifica: *Vea Femi-CZ Rugby Rovigo Delta 4;
Marchiol Mogliano 0
--
--
Redazione