Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

VEA FEMI-CZ: TROVATOL'ACCORDO CON MENON L'ARRIVO DI GAJION E BALBONI COMPLETA LA PRIMA LINEA DEL ROVIGO

Redazione Avatar

di Redazione

12/06/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Presidente_Zambelli_e_Francesco_Menon.JPG

VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA
Stagione Sportiva 2013-2014
Comunicato stampa n. 12 del 12.06.2013

VEA FEMI-CZ: TROVATO L’ACCORDO CON MENON L’ARRIVO DI GAJION E BALBONI COMPLETA LA PRIMA LINEA DEL ROVIGO

 

Dopo aver raggiunto l’accordo con Francesco Menon, il giovane centro proveniente da Firenze e che nella scorsa stagione si è fatto ammirare dai tifosi rossoblù per la serietà e le qualità tecnico agonistiche con cui ha saputo affrontare la prima esperienza in Eccellenza, con la firma dei contratti di Gajion e Balboni dovrebbe essere terminato il rafforzamento della prima linea dei bersaglieri.

Gheorghe Gajion, 190 cm per 120 kg, ventunenne moldavo,l’anno scorso ad Alghero, è un giovanissimo pilone destro di grande presenza fisica sul quale la Società punta per avere subito un’alternativa nel ruolo e per costruire un giocatore sul quale puntare nel prossimo futuro.

Renzo Balboni, nato a Ferrara il 01/06/1989, 180 cm per 112 kg, è un giocatore ecclettico, in grande crescita, capace di ricoprire tutti i ruoli in prima linea. Ha fortemente voluto aderire al progetto del Rovigo per vestire la maglia rossoblù che ha sempre sognato.

 

Vea Femi-Cz Rugby Rovigo Delta

 
 
Ufficio Stampa
Pierpaolo Modonesi

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

ITALIA EMERGENTI, DOMENICA CONTRO LA ROMANIA IN PALIO LA NATIONS CUP

Articolo Successivo

JWC 2013, A MARIUS MITREA IL MATCH CLOU FRANCIA - SUD AFRICA

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019