VEA FEMI-CZ: TROVATOL'ACCORDO CON MENON L'ARRIVO DI GAJION E BALBONI COMPLETA LA PRIMA LINEA DEL ROVIGO

VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2013-2014

Comunicato stampa n. 12 del 12.06.2013

VEA FEMI-CZ: TROVATO L’ACCORDO CON MENON L’ARRIVO DI GAJION E BALBONI COMPLETA LA PRIMA LINEA DEL ROVIGO

Dopo aver raggiunto l’accordo con Francesco Menon, il giovane centro proveniente da Firenze e che nella scorsa stagione si è fatto ammirare dai tifosi rossoblù per la serietà e le qualità tecnico agonistiche con cui ha saputo affrontare la prima esperienza in Eccellenza, con la firma dei contratti di Gajion e Balboni dovrebbe essere terminato il rafforzamento della prima linea dei bersaglieri.

Gheorghe Gajion, 190 cm per 120 kg, ventunenne moldavo,l’anno scorso ad Alghero, è un giovanissimo pilone destro di grande presenza fisica sul quale la Società punta per avere subito un’alternativa nel ruolo e per costruire un giocatore sul quale puntare nel prossimo futuro.

Renzo Balboni, nato a Ferrara il 01/06/1989, 180 cm per 112 kg, è un giocatore ecclettico, in grande crescita, capace di ricoprire tutti i ruoli in prima linea. Ha fortemente voluto aderire al progetto del Rovigo per vestire la maglia rossoblù che ha sempre sognato.

Vea Femi-Cz Rugby Rovigo Delta