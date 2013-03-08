Loading...

VEA FEMI-CZ: UFFICIALE LA FORMAZIONE PER PRATO

Redazione Avatar

di Redazione

08/03/2013

VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA
Stagione Sportiva 2012-2013
Comunicato stampa n. 106 del 08.03.2013

 

VEA FEMI-CZ: UFFICIALE LA FORMAZIONE PER PRATO

 

Al termine della rifinitura, il tecnico della Vea Femi-CZ, Polla Roux, ha sciolto alcune riserve e comunicato la formazione che scenderà in campo sabato alle 15,00, al Chersoni di Iolo, Prato, con diretta televisiva su RAI Sport1, per la quindicesima giornata del Campionato di Eccellenza contro i Cavalieri Prato.

Rispetto al quindici iniziale che ha affrontato il Petrarca entrano Maran e Lombardi, in sostituzione degli infortunati Montauriol e Quaglio, e Folla, che scambia con De Marchi il posto in panchina: Wilson; Lubian L., Menon, Van Niekerk, Bacchetti; Duca, Basson; Ferro, Folla, Persico; Tumiati, Maran; Ceglie, Mahoney (cap.), Lombardi. A disposizione: Gatto, De Robertis, Anouer, Pierini, Pedrazzi, Calabrese, Lenarduzzi, De Marchi.

 

Vea Femi-Cz Rugby Rovigo Delta

 
 
Ufficio Stampa
Pierpaolo Modonesi

