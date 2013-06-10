VEA FEMI-CZ: UN NUOVO LOGO PER IL RUGBY
di Redazione
10/06/2013
VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA
Stagione Sportiva 2013-2014
Comunicato stampa n. 10 del 07.06.2013
UN NUOVO LOGO PER IL RUGBY
La Rugby Rovigo Delta, Società che da l 2010 ha rilevato i diritti sportivi del rugby a Rovigo, intende rinnovare il proprio logo per presentarsi alla comunità con una immagine più accattivante e di immediata riconoscibilità.
Il logo ideato tre anni fa, semplice e completo degli elementi essenziali del rugby rodigino (le date di nascita del rugby a Rovigo e della nuova società; il monumento a Mario Maci Battaglini; i colori rossoblù; lovale del rugby) integrati con il richiamo alla forma triangolare che ricorda il Delta, potrebbe essere sostituito con un nuovo logo che, con un rinnovato appeal, meglio identific! asse la società e la tradizione rugbistica rodigina.
Allinizio di una annata che nelle intenzioni della dirigenza vuole proporre una squadra altamente competitiva ed in grado di lottare per il titolo fino allultima giornata, si vuole suscitare linteresse dei tifosi anche attraverso un concorso di idee che arrivi a determinare il nuovo logo della Società in tempi compatibili con la necessità di predisporre il nuovo abbigliamento tecnico per la prossima stagione sportiva.
A tale scopo, tutti i tifosi, senza formalità nelle modalità di presentazione (cartacea o informatica che sia) sono invitati a proporre le loro idee consegnando il materiale in Segreteria (dal lunedì al venerdì ore 10-12 e 16,30-18,30) in viale Alfieri 46 o inviandolo allindirizzo e-mail [email protected], entro il 25 giugno 2013.
Per lidea vincente è previsto un premio di 1.000 euro.
Vea Femi-CZ Rugby Rovigo Delta
Pierpaolo Modonesi
