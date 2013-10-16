Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

VEA FEMI-CZ: VENDUTI 602 ABBONAMENTI

Redazione Avatar

di Redazione

16/10/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA
Stagione Sportiva 2013-2014
Comunicato stampa n. 79 del 16.10.2013

VEA FEMI-CZ: VENDUTI 602 ABBONAMENTI

Il Presidente della Rugby Rovigo Delta, Francesco Zambelli, e la Società
tutta vogliono esprimere i loro più sinceri ringraziamenti ai tifosi
rossoblù. È stato infatti raggiunto un obiettivo storico, fondamentale
per la palla ovale rodigina e per il Club di viale Alfieri: è stata
superata la soglia dei 600 abbonamenti venduti.

Gli abbonamenti emessi per la Stagione 2013/2014 sono stati in totale
845, di cui 602 pagati per un incasso di Euro 68.970 e 243 omaggio.
Questi ultimi a favore di sponsor (93), istituzioni (13), soci e
consiglieri (51), giocatori (34), presidenti delle altre Società (11),
"Old" (11) e collaboratori del Club (30).

Aver raggiunto tale traguardo è uno stimolo per la Società tutta a
moltiplicare ulteriormente gli sforzi fin qui profusi nella speranza di
contraccambiare tanto attaccamento e affetto ai colori rossoblù con i
risultati sul campo.

--
Ufficio Stampa
Silvia Stievano
mob. +39 340 8125538
mob. +39 334 7996999
@ [email protected]

Skype: rugby.rovigo.delta
Twitter: twitter.com/RugbyRovigoDelt
Instagram: rugbyrovigodelta
Facebook: facebook.com/RugbyRovigoDelta


Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

SERIE A, DESIGNAZIONI ARBITRALI III GIORNATA

Articolo Successivo

SERIE A FEMMINILE: DESIGNAZIONI ARBITRALI III TURNO

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019