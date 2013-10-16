VEA FEMI-CZ: VENDUTI 602 ABBONAMENTI

[email protected]

VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTAStagione Sportiva 2013-2014Comunicato stampa n. 79 del 16.10.2013VEA FEMI-CZ: VENDUTI 602 ABBONAMENTIIl Presidente della Rugby Rovigo Delta, Francesco Zambelli, e la Societàtutta vogliono esprimere i loro più sinceri ringraziamenti ai tifosirossoblù. È stato infatti raggiunto un obiettivo storico, fondamentaleper la palla ovale rodigina e per il Club di viale Alfieri: è statasuperata la soglia dei 600 abbonamenti venduti.Gli abbonamenti emessi per la Stagione 2013/2014 sono stati in totale845, di cui 602 pagati per un incasso di Euro 68.970 e 243 omaggio.Questi ultimi a favore di sponsor (93), istituzioni (13), soci econsiglieri (51), giocatori (34), presidenti delle altre Società (11),"Old" (11) e collaboratori del Club (30).Aver raggiunto tale traguardo è uno stimolo per la Società tutta amoltiplicare ulteriormente gli sforzi fin qui profusi nella speranza dicontraccambiare tanto attaccamento e affetto ai colori rossoblù con irisultati sul campo.--Ufficio StampaSilvia Stievanomob. +39 340 8125538mob. +39 334 7996999Skype: rugby.rovigo.deltaTwitter: twitter.com/RugbyRovigoDeltInstagram: rugbyrovigodeltaFacebook: facebook.com/RugbyRovigoDelta