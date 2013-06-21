VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2013-2014

Comunicato stampa n. 16 del 21.06.2013

VEA FEMI-CZ: ZANINI ARRICCHISCE LA TERZA LINEA DEI BERSAGLIERI

Dopo le conferme delle giovani terze linee, già in organico ai rossoblù e che nellultimo campionato si sono ben distinte, arriva, con lestate, un altro giovane di grande qualità che nel ruolo è sempre emerso come uno dei migliori della sua generazione.

Guglielmo Zanini, nato a Venezia il 9 marzo 1992, 109 kg distribuiti su 191 cm, terza linea utilizzabile in chiusura o flanker, dopo gli inizi nella città natale è approdato nel settore giovanile del Benetton per continuare poi a San Donà e, nello scorso campionato, a Roma nella Lazio. È riuscito ad emergere a tutti i livelli giovanili meritando diverse convocazioni con le Nazionali di categoria fino a partecipare al Mondiale under 20 in Sud Africa. Va ad inserirsi in un reparto ricco di qualità che però mancava di qualche alternativa.

Vea Femi-CZ Rugby Rovigo Delta