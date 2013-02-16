VEA FEMI-ZC: VITTORIA NEI MINUTI DI RECUPERO 17-20

VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2012-2013

Comunicato stampa n. 95 del 16.02.2013

VEA FEMI-CZ: VITTORIA NEI MINUTI DI RECUPERO

Grande dimostrazione di carattere del Rovigo a Roma contro una Lazio determinata a vendicare la sconfitta dellandata.

Dopo un primo tempo che termina sul 17-8 con due mete della Lazio (la prima nata da una serie di infortuni di gioco del Rovigo che consegnano la palla in mano agli avversari), controbilanciate da una bella segnatura di Calabrese, nel secondo tempo i rossoblù schiacciano la Lazio nella propria metà campo e la sottopongono a continui attacchi costringendola a ripetuti falli che Bum Bum Basson trasforma in punti consentendo alla Vea Femi-CZ di giungere alla vittoria nel tempo di recupero.

Questa vittoria, ottenuta su un campo ostico dove la Lazio si esprime con grande aggressività, è stata guadagnata da una squadra disposta a lottare fino alla fine e che non ha intenzione di cedere il passo agli avversari, permette di mantenere intatte le speranze di raggiungere i play-off.

Tra due settimane a Rovigo arriva il Petrarca per il 150° derby tra le due squadre. Una partita sempre importante che spesso è stata determinante.

Anche in questo campionato molto dipende dallesito di questo incontro. I giocatori del Rovigo aspettano il Petrarca a piede fermo, pronti a lottare su ogni palla, per dare le meritate soddisfazioni a se stessi, ai tifosi ed alla dirigenza.

