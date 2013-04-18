VEA-FEMICZ ROVIGO, AL BATTAGLINI ARRIVA L'AQUILA
di Redazione
18/04/2013
VEA FEMI-CZ ROVIGO RICEVE L'AQUILA AL BATTAGLINI
Sabato alle 15,00 allo stadio Battaglini si disputerà il penultimo incontro casalingo della stagione regolare. Avversario di turno sarà L’Aquila
di Andy Key, che farà di tutto per presentarsi a Parma, nell’ultima giornata, con la salvezza già in tasca. Per gli abruzzesi ogni punto vale oro
colato e non verranno a Rovigo rassegnati al ruolo di agnello sacrificale.
Da parte sua il Rovigo deve onorare il suo impegno in campionato nel rispetto del pubblico e della Società.
Polla Roux ha problemi di copertura in alcuni ruoli (seconda e trequarti in particolare) e dovrà attendere la rifinitura di domani per sciogliere
alcune riserve.
Con alcuni atleti al limite del recupero fisico si può ipotizzare la seguente formazione: Basson; Pavanello, Menon, Van Niekerk, Bacchetti; Duca,
Zanirato; De Marchi, Folla, Lubian E.; Jones, Maran; Gerber, Mahoney, Quaglio. A disposizione: Gatto, Datola, Lombardi, Persico, Cecchetti, Anouer,
Wilson, Zorzi, Calabrese, Tumiati e Pedrazzi.
Sabato alle 15,00 allo stadio Battaglini si disputerà il penultimo incontro casalingo della stagione regolare. Avversario di turno sarà L’Aquila
di Andy Key, che farà di tutto per presentarsi a Parma, nell’ultima giornata, con la salvezza già in tasca. Per gli abruzzesi ogni punto vale oro
colato e non verranno a Rovigo rassegnati al ruolo di agnello sacrificale.
Da parte sua il Rovigo deve onorare il suo impegno in campionato nel rispetto del pubblico e della Società.
Polla Roux ha problemi di copertura in alcuni ruoli (seconda e trequarti in particolare) e dovrà attendere la rifinitura di domani per sciogliere
alcune riserve.
Con alcuni atleti al limite del recupero fisico si può ipotizzare la seguente formazione: Basson; Pavanello, Menon, Van Niekerk, Bacchetti; Duca,
Zanirato; De Marchi, Folla, Lubian E.; Jones, Maran; Gerber, Mahoney, Quaglio. A disposizione: Gatto, Datola, Lombardi, Persico, Cecchetti, Anouer,
Wilson, Zorzi, Calabrese, Tumiati e Pedrazzi.
Articolo Precedente
RUGBY REGGIO A SAN DONA', IN PALIO LA NONA PIAZZA
Articolo Successivo
VEA FEMI-CZ: SABATO ALLE 15,00 IL ROVIGO OSPITA L'AQUILA
Redazione