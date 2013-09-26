[VEA-FEMICZ ROVIGO] BERSAGLIERI VERSO VIADANA, FRATI: &quot;DISCIPLINA CRUCIALE PER IL MATCH&quot;

Home Senza categoria [VEA-FEMICZ ROVIGO] BERSAGLIERI VERSO VIADANA, FRATI: "DISCIPLINA CRUCIALE PER IL MATCH"

di Redazione 26/09/2013

BERSAGLIERI VERSO ROVIGO, FRATI: "DISCIPLINA CRUCIALE PER IL MATCH"

La VEA FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta si prepara per la prima trasferta stagionale: sabato alle 16, allo Stadio Zaffanella, i rossoblù si scontreranno

con il Viadana di Rowland Philips.



“Questa settimana abbiamo fatto un buon lavoro – commenta coach Andrea De Rossi – e studiato i video della partita tra Viadana e Reggio di

sabato scorso. Siamo consapevoli che giocheremo contro una squadra ben organizzata nelle fasi statiche e con atleti di qualità. Abbiamo deciso di

fare qualche cambio nel XV, poiché la rosa a disposizione ce lo permette: abbiamo 34 giocatori intercambiabili. Siamo stati molto contenti per come

la squadra ha gestito la disciplina nella partita contro le Fiamme Oro, un aspetto importante che ha contribuito alla vittoria e che vogliamo

confermare anche a Viadana”.



E proprio sulla disciplina punta anche coach Filippo Frati: “Quello di sabato sarà un bel test per capire a che punto siamo. Contro il Reggio,

Viadana è stato punito con 18 calci di punizione e tre cartellini gialli, la chiave di questa partita può essere proprio la disciplina”.



Questa la formazione annunciata dai due tecnici rossoblù: Basson, Ngawini, Bergamasco, Van Niekerk, Bortolussi, Rodriguez, Frati, Ferro, Ruffolo,

Lubian E., Montauriol, Boggiani, Roan, Mahoney Quaglio. A disposizione: Pozzi, Gatto, Borsi, Maran, De Marchi, Calabrese, McCann, Ragusi.



Ad arbitrare il match tra Rugby Viadana e VEA FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta sarà Falzone di Padova, coadiuvato dai giudici di linea Bertelli (Brescia),

Marchesin (Venezia) e dal quarto uomo Tavelli (Piacenza).







