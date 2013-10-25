[VEA-FEMICZ ROVIGO] DE ROSSI VERSO CALVISANO: &quot;SFIDIAMO UNA DELLE FAVORITE AL TITOLO&quot;

Home Senza categoria [VEA-FEMICZ ROVIGO] DE ROSSI VERSO CALVISANO: "SFIDIAMO UNA DELLE FAVORITE AL TITOLO"

[VEA-FEMICZ ROVIGO] DE ROSSI VERSO CALVISANO: "SFIDIAMO UNA DELLE FAVORITE AL TITOLO"

di Redazione 25/10/2013

DE ROSSI VERSO CALVISANO: "SFIDIAMO UNA DELLE FAVORITE AL TITOLO"

Dopo la parentesi del Trofeo Eccellenza, la VEA FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta entra nel vivo del Campionato affrontando il Cammi Calvisano. La quarta

giornata andrà in scena domenica alle 15:00 al Peroni Stadium “San Michele” di Calvisano, in diretta su Rai Sport 1.



Una sfida molto importante per i rossoblù, come afferma coach Andrea De Rossi: “Settimana all'insegna della concentrazione, analisi video e voglia

di giocare una delle partite che tutti vorrebbero fare. Siamo consapevoli di affrontare una delle favorite ma siamo anche coscienti del nostro

potenziale. Abbiamo lavorato molto le fasi statiche, un'arma che nelle prime giornate di campionato ci ha dato grosse soddisfazioni. Torniamo ancora

ad un turnover, come già annunciato, con scelte ben chiare dateci da queste prime quattro giornate. Ancora una volta la statistica non ci dà

ragione, perché Rovigo a Calvisano ha vinto poche volte, ma come a Viadana proveremo a invertire la tendenza. Conosco bene Gianluca Guidi, so che è

un allenatore molto attento e studia molto l'avversario; quindi ancora una volta la cura dei dettagli farà la differenza”.



Parole condivise anche dall'allenatore Filippo Frati: “Giocare a Calvisano è sempre molto stimolante, è la squadra che si è più rinforzata

durante il mercato estivo con Cavalieri, Romano, Belardo, Chiesa, Steyn, Haimona e i giovani ex-nazionali Under20 Violi, Mbandà e Panico, ha una rosa

con alcuni giovani interessanti che al fianco dei tantissimi veterani potranno crescere molto. Dovremmo essere molto disciplinati in difesa e avere

tanta pazienza, Calvisano è una squadra che finora ha segnato poche mete, è opportunista, molto brava a sfruttare gli errori avversari, con tanti

giocatori di esperienza in campo. Nelle fasi statiche proveremo a fare la differenza in Coppa hanno faticato in mischia chiusa dove sono stati

penalizzati con ben 7 calci di punizione sui 23 totali che hanno concesso e hanno avuto moltissime difficoltà in rimessa laterale, con una

percentuale molto bassa di conquista pulita, per questo in settimana ci siamo concentrati molto su questi aspetti fondamentali”.



“La difesa è il loro punto di forza - continua l'allenatore rossoblù - un marchio di fabbrica delle squadre allenate dall'amico 'Cuca' Guidi;

dovremo disputare una gara molto accorta e precisa in attacco per cercare di sorprenderli. Personalmente giocare contro Guidi è per me uno stimolo

ulteriore, ha contribuito alla mia formazione di allenatore durante i corsi di 3° e 4° livello e mi ha sempre dato buoni consigli, è stato un buon

maestro e merita questa occasione di allenare un club importante e prestigioso come Calvisano. Disciplina, pazienza e fasi statiche, sono queste le

cose che faranno la differenza domenica”.



Questo il XV rossoblù annunciato per la trasferta a Calvisano: Basson, Bortolussi, Bergamasco, Van Niekerk, Ngawini, Rodriguez, Frati, De Marchi,

Lubian E., Ruffolo, Montauriol (cap), Ferro, Roan, Gatto, Quaglio. A disposizione: Balboni, Borsi, Gajion, Boggiani, Folla, Calabrese, Ragusi, Menon







