[VEA-FEMICZ ROVIGO] IL XV DELLA VEA-FEMICZ ROVIGO PER IL DERBY CON MOGLIANO

31/10/2013

IL XV DELLA VEA-FEMICZ ROVIGO PER IL DERBY CON MOGLIANO

Sabato 2 novembre, con fischio d'inizio alle 15, la VEA FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta affronterà allo Stadio “Mario Battaglini” il Marchiol

Mogliano.



Questo il pensiero di coach Filippo Frati in vista della partita: “Con il Mogliano ci attende un'ulteriore prova di maturità. Giocheremo contro i

Campioni d'Italia che arrivano al Battaglini reduci da un weekend di riposo e due partite di Coppa europea. Rispetto alla partita pareggiata con

Calvisano dovremo prestare più attenzione alla fase difensiva e alla disciplina mantenendo lo stesso spirito, la stessa attitudine e la stessa voglia

di giocare per tutta la durata del match”.



“Torniamo tra le mura amiche – afferma l'allenatore Andrea De Rossi – contenti di ritrovare il grande pubblico che ci ha seguito anche

nell'ultima trasferta. Giocare contro i Campioni d'Italia è sempre motivo di crescita e di sfida; vogliamo rimanere imbattuti al Battaglini e ancora

una volta ci siamo soffermati sul lavoro della mischia chiusa e della rimessa laterale. Dovremo riuscire a fermare il motore di una squadra che gira

molto intorno a Lucchese e al ritorno di Cornwell, giocatore di grande esperienza. Ancora una volta abbiamo apportato qualche cambio nel XV rispetto a

Calvisano, quindi massima fiducia e confidenza ad un pacchetto di mischia molto giovane”.



Questo il XV rossoblù annunciato dai coach Filippo Frati e Andrea De Rossi: Basson, Bortolussi, Bergamasco, Van Niekerk, Ngawini, Rodriguez, Frati,

Ferro, Lubian E., Folla, Montauriol, Maran, Roan, Mahoney (cap), Quaglio. A disp.: Borsi, Gatto, Balboni, Riedo, Zanini, Calabrese, Ragusi, McCann.







