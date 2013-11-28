Home Senza categoria [VEA-FEMICZ ROVIGO] IL XV DELLA VEA-FEMICZ ROVIGO PER LA GARA CON REGGIO EMILIA

[VEA-FEMICZ ROVIGO] IL XV DELLA VEA-FEMICZ ROVIGO PER LA GARA CON REGGIO EMILIA

di Redazione 28/11/2013

IL XV DELLA VEA-FEMICZ ROVIGO PER LA GARA CON REGGIO EMILIA



Dopo le due settimane di pausa, la VEA FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta allenata da Filippo Frati e Andrea De Rossi è pronta per tornare in campo. La sfida

alle porte è quella contro il Rugby Reggio, prevista per domenica 1 dicembre alle 15 allo Stadio “Crocetta Canalina” di via Assalini.



Afferma coach Filippo Frati in vista del match: “Abbiamo preparato accuratamente questa partita, senza guardare alle posizioni in classifica. Reggio

è una squadra che rispettiamo tantissimo, con un grande allenatore che sta lavorando molto bene, con un gruppo di giocatori giovani proveniente per

lo più dai vivai di Reggio e Parma. Cercheremo di alzare il ritmo e l'intensità per imporre il nostro gioco, sperando di alzare la media dei tempi

di gioco effettivo del nostro campionato. A questo proposito sono contento della riunione che insieme a tutti gli allenatori dell'Eccellenza e ai

responsabili degli arbitri abbiamo avuto a Roma lo scorso fine settimana, in quanto ci siamo trovati tutti d'accordo sulla necessità di favorire il

gioco nelle partite del nostro campionato”.



Gli fa eco coach Andrea De Rossi: “Siamo molto concentrati per questa partita che sulla carta può sembrare facile. Ci siamo focalizzati sulle fasi

statiche dopo quindici giorni di riposo e qualche cambio nel XV iniziale. Sono molto contento dell'attitudine avuta da tutti quanti i giocatori dopo

la pausa, e abbiamo raddoppiato la seduta tecnica sia delle mischie che delle touche. Reggio è una squadra ben organizzata proprio in questa fase,

con un giocatore chiave come Mandelli che dirige con esperienza questo reparto”.



Questo il XV annunciato dagli allenatori rossoblù: Basson, Bortolussi, Menon, Bergamasco, Ngawini, Fratini, Calabrese, Zanini, Lubian E., Ruffolo,

Maran, Boggiani, Gajion, Gatto (cap), Borsi. A disposizione: Mahoney, Balboni, Pozzi, Riedo, De Marchi, Frati, Rodriguez, Van Niekerk.







