[VEA-FEMICZ ROVIGO] IL XV DELLA VEA-FEMICZ ROVIGO PER LA GARA CON REGGIO EMILIA
di Redazione
28/11/2013
IL XV DELLA VEA-FEMICZ ROVIGO PER LA GARA CON REGGIO EMILIA
Dopo le due settimane di pausa, la VEA FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta allenata da Filippo Frati e Andrea De Rossi è pronta per tornare in campo. La sfida
alle porte è quella contro il Rugby Reggio, prevista per domenica 1 dicembre alle 15 allo Stadio “Crocetta Canalina” di via Assalini.
Afferma coach Filippo Frati in vista del match: “Abbiamo preparato accuratamente questa partita, senza guardare alle posizioni in classifica. Reggio
è una squadra che rispettiamo tantissimo, con un grande allenatore che sta lavorando molto bene, con un gruppo di giocatori giovani proveniente per
lo più dai vivai di Reggio e Parma. Cercheremo di alzare il ritmo e l'intensità per imporre il nostro gioco, sperando di alzare la media dei tempi
di gioco effettivo del nostro campionato. A questo proposito sono contento della riunione che insieme a tutti gli allenatori dell'Eccellenza e ai
responsabili degli arbitri abbiamo avuto a Roma lo scorso fine settimana, in quanto ci siamo trovati tutti d'accordo sulla necessità di favorire il
gioco nelle partite del nostro campionato”.
Gli fa eco coach Andrea De Rossi: “Siamo molto concentrati per questa partita che sulla carta può sembrare facile. Ci siamo focalizzati sulle fasi
statiche dopo quindici giorni di riposo e qualche cambio nel XV iniziale. Sono molto contento dell'attitudine avuta da tutti quanti i giocatori dopo
la pausa, e abbiamo raddoppiato la seduta tecnica sia delle mischie che delle touche. Reggio è una squadra ben organizzata proprio in questa fase,
con un giocatore chiave come Mandelli che dirige con esperienza questo reparto”.
Questo il XV annunciato dagli allenatori rossoblù: Basson, Bortolussi, Menon, Bergamasco, Ngawini, Fratini, Calabrese, Zanini, Lubian E., Ruffolo,
Maran, Boggiani, Gajion, Gatto (cap), Borsi. A disposizione: Mahoney, Balboni, Pozzi, Riedo, De Marchi, Frati, Rodriguez, Van Niekerk.
Dopo le due settimane di pausa, la VEA FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta allenata da Filippo Frati e Andrea De Rossi è pronta per tornare in campo. La sfida
alle porte è quella contro il Rugby Reggio, prevista per domenica 1 dicembre alle 15 allo Stadio “Crocetta Canalina” di via Assalini.
Afferma coach Filippo Frati in vista del match: “Abbiamo preparato accuratamente questa partita, senza guardare alle posizioni in classifica. Reggio
è una squadra che rispettiamo tantissimo, con un grande allenatore che sta lavorando molto bene, con un gruppo di giocatori giovani proveniente per
lo più dai vivai di Reggio e Parma. Cercheremo di alzare il ritmo e l'intensità per imporre il nostro gioco, sperando di alzare la media dei tempi
di gioco effettivo del nostro campionato. A questo proposito sono contento della riunione che insieme a tutti gli allenatori dell'Eccellenza e ai
responsabili degli arbitri abbiamo avuto a Roma lo scorso fine settimana, in quanto ci siamo trovati tutti d'accordo sulla necessità di favorire il
gioco nelle partite del nostro campionato”.
Gli fa eco coach Andrea De Rossi: “Siamo molto concentrati per questa partita che sulla carta può sembrare facile. Ci siamo focalizzati sulle fasi
statiche dopo quindici giorni di riposo e qualche cambio nel XV iniziale. Sono molto contento dell'attitudine avuta da tutti quanti i giocatori dopo
la pausa, e abbiamo raddoppiato la seduta tecnica sia delle mischie che delle touche. Reggio è una squadra ben organizzata proprio in questa fase,
con un giocatore chiave come Mandelli che dirige con esperienza questo reparto”.
Questo il XV annunciato dagli allenatori rossoblù: Basson, Bortolussi, Menon, Bergamasco, Ngawini, Fratini, Calabrese, Zanini, Lubian E., Ruffolo,
Maran, Boggiani, Gajion, Gatto (cap), Borsi. A disposizione: Mahoney, Balboni, Pozzi, Riedo, De Marchi, Frati, Rodriguez, Van Niekerk.
Articolo Precedente
Federleague, un successo il corso per i tecnici a Londra. Moncada: «Un’esperienza estremamente formativa»
Articolo Successivo
[Notizie] VEA FEMI-CZ: IL XV ROSSOBLÙ CONTRO REGGIO
Redazione