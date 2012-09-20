Loading...

VEA-FEMICZ ROVIGO, IL XV DI ROUX PER SFIDARE I CROCIATI

20/09/2012

VEA-FEMICZ ROVIGO, IL XV DI ROUX PER SFIDARE I CROCIATI Paul Roux, tecnico della Vea-FemiCZ Rovigo Delta, ha annunciato la formazione che affronterà i Crociati Rugby sabato 22 settembre allo Stadio “XXV Aprile” di Parma (ore 16) nella prima giornata del Campionato Italiano d’Eccellenza 2012/13 Vea-FemiCZ Rovigo: Basson; Lubian L., Sevealii, Pedrazzi, Bacchetti; Duca, Wilson; De Marchi, Ciochina, Persico; Jones, Tumiati; Ceglie, Mahoney, Quaglio. a disposizione: Gatto, Gaeta, Lombardi, Pierini, Gasparetto, Calabrese, Menon, Zorzi
