Home Senza categoria [VEA-FEMICZ ROVIGO] LA FORMAZIONE PER IL DEBUTTO CONTRO FIAMME ORO

[VEA-FEMICZ ROVIGO] LA FORMAZIONE PER IL DEBUTTO CONTRO FIAMME ORO

di Redazione 19/09/2013

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

VEA FEMI-CZ: LA FORMAZIONE PER IL DEBUTTO CONTRO FIAMME ORO

Sabato alle 16:00, allo Stadio “Mario Battaglini” di Rovigo, la VEA FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta inaugura il Campionato Italiano d'Eccellenza

2013/2014 affrontando le Fiamme Oro Rugby. Il match si preannuncia emozionante e i Bersaglieri, che si sono allenati intensamente per iniziare la

stagione al massimo della forma, scalpitano per scendere in campo.



Questo il XV annunciato dagli allenatori rossoblù Filippo Frati e Andrea De Rossi: Basson, Ngawini, Bergamasco, Van Niekerk, Lubian L., Rodriguez,

Frati, De Marchi, Lubian E., Ruffolo, Montauriol, Ferro, Roan, Mahoney (cap.), Quaglio. A disposizione: Borsi, Gatto, Pozzi, Maran, Folla, Calabrese,

Fratini, Menon.



Sarà Claudio Blessano a dirigere la prima partita di stagione al Battaglini: il direttore di gara trevigiano rimpiazza il collega e concittadino

Marius Mitrea, designato per l’incontro di RaboDirect PRO12 Ospreys contro Edinburgh Rugby di sabato sera a Swansea. Blessano sarà coadiuvato dai

giudici di linea Navarra di Udine e Favero di Treviso, e dal quarto uomo Sibillin di Treviso.

“Sarà importante iniziare bene - afferma coach Filippo Frati - siamo sereni e tranquilli, consapevoli dell'importanza di questa partita. Le Fiamme

Oro sono nel lotto delle squadre pretendenti a un posto nei play off”.



Gli fa eco coach Andrea De Rossi: “Affrontiamo una delle squadre più fisiche dell'Eccellenza, sarà quindi importante vincere lo scontro nell'uno

contro uno e cercheremo di metterli in difficoltà nelle fasi statiche, dove abbiamo ben figurato in questo pre-stagione. Massima disciplina, che

sarà come sempre importante per vincere”.







Condividi Facebook Twitter Whatsapp