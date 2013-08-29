VENERDI 30 TRIANGOLARE CON LAZIO E PRATO
di Redazione
29/08/2013
*COMUNICATO STAMPA FIAMME ORO RUGBY
**
VENERDI 30 A PONTE GALERIA SECONDO TEST PER LE FIAMME
**IN UN TRIANGOLARE CON LAZIO E CAVALIERI PRATO*
*Roma* – Domani, venerdì 30 agosto, le Fiamme Oro Rugby scenderanno in
campo per il secondo test precampionato.
Sul sintetico di Ponte Galeria, con inizio alle 17, i Cremisi affronteranno
in un triangolare la Lazio, già incontrata a L’Aquila in occasione del
“Memorial Sebastiani” domenica scorsa, e i Cavalieri Prato, i vice campioni
d’Italia del neo coach Carlo Pratichetti.
Le tre squadre giocheranno tre partite da quaranta minuti l’una, con
intervallo ogni venti.
Inizierà la squadra di casa contro la Lazio, poi sarà la volta dei
biancoazzurri che se la vedranno con i Cavalieri. L’ultimo match sarà tra
le Fiamme e i Tuttineri toscani.
*29 agosto 2013*
Redazione