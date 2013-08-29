VENERDI 30 TRIANGOLARE CON LAZIO E PRATO

*COMUNICATO STAMPA FIAMME ORO RUGBY**VENERDI 30 A PONTE GALERIA SECONDO TEST PER LE FIAMME**IN UN TRIANGOLARE CON LAZIO E CAVALIERI PRATO**Roma* – Domani, venerdì 30 agosto, le Fiamme Oro Rugby scenderanno incampo per il secondo test precampionato.Sul sintetico di Ponte Galeria, con inizio alle 17, i Cremisi affronterannoin un triangolare la Lazio, già incontrata a L’Aquila in occasione del“Memorial Sebastiani” domenica scorsa, e i Cavalieri Prato, i vice campionid’Italia del neo coach Carlo Pratichetti.Le tre squadre giocheranno tre partite da quaranta minuti l’una, conintervallo ogni venti.Inizierà la squadra di casa contro la Lazio, poi sarà la volta deibiancoazzurri che se la vedranno con i Cavalieri. L’ultimo match sarà trale Fiamme e i Tuttineri toscani.*29 agosto 2013**Cristiano Morabito – Responsabile Ufficio Stampa Fiamme Oro Rugby*--Cristiano MorabitoResponsabile ufficio stampa Fiamme Oro Rugbytel 3313731101 - 3339321622skype: cristiano_morabitotwitter: @crismorabito