VENERDI' ALLE 18,00 FEMI-CZ VEA R. ROVIGO DELTA CONTRO ESTRA I CAVALIERI PRATO VALE IL PRIMO POSTO

di Redazione 20/12/2011

FEMI-CZ VEA RUGBY ROVIGO DELTA S.S. 2011-2012 CS n. 55 del 20.12.2011 VENERDI' ALLE 18,00 FEMI-CZ VEA R. ROVIGO DELTA CONTRO ESTRA I CAVALIERI PRATO VALE IL PRIMO POSTO Mancano tre giorni all'ultimo incontro dell'anno allo stadio Mario Battaglini. Venerdì alle 18 i rossoblu della Femi-CZ Vea R. Rovigo Delta affrontano, nella settima giornata del Campionato Nazionale di Eccellenza, I Cavalieri Prato, la squadra che finora ha collezionato il maggior numero di vittorie (cinque) a fronte di una sola sconfitta (a Mogliano il 27 novembre in occasione della quinta giornata di campionato), conquistando 25 punti (ridotti a 21 per una penalizzazione dovuta all'attività giovanile non completa) e capoclassifica assieme al Rovigo. La nostra squadra aspetta i temuti avversari con la consapevolezza che ripetendo le prestazioni delle ultime giornate potrà puntare alla vittoria e garantirsi la permanenza in vetta. L'avversario è forte ed equilibrato in ogni reparto per cui si prospetta una bella partita, combattuta fino alla fine, con i Bersaglieri che vogliono finire in bellezza il 2011. Il pubblico è atteso numeroso e per favorire l'accesso allo stadio, anche in questa settimana sarà possibile acquistare in prevendita i biglietti per gli incontri al Battaglini, oltre che nella Segreteria di Viale Alfieri (con orario giovedì 10-13 e 16-19 - Venerdì fino alle 12 e poi da un'ora prima dell'incontro), anche presso il negozio Engage di via Miani. Si ricorda che la convenzione stipulata con il negozio Engage prevede, fino al 5 gennaio 2012, uno sconto del 20% su tutti i prodotti ad esclusione delle protezioni e dell'underware, per tutti gli sportivi che hanno sottoscritto l'abbonamento e per quelli che acquisteranno un biglietto per le predette due partite interne. Per poter usufruire dello sconto bisognerà recarsi al negozio con l'abbonamento convalidato per una delle due partire o con il relativo biglietto accompagnato dal tagliando che sarà rilasciato al momento dell'acquisto in prevendita o alla biglietteria il giorno stesso della partita. Ufficio Stampa Pierpaolo Modonesi

