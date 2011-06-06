Home Senza categoria VENERDI' L'EX ALL BLACK A TREVISO PER ITALIA v NUOVA ZELANDA

di Redazione 06/06/2011

[gallery] JONAH LOMU IN VENETO, SARA’ A TREVISO PER ITALIA v NUOVA ZELANDA L’ALL BLACK PIU’ FAMOSO VENERDI’ AI MONDIALI U20 PER IL MATCH INAUGURALE Treviso – Italia v Nuova Zelanda, la sfida più attesa del turno inaugurale dei Mondiali U20 che scattano venerdì’ a Padova, Rovigo e Treviso, potrà contare su uno spettatore d’eccezione. Venerdì sera alle 20.10, sugli spalti del “Monigo” di Treviso, gli Azzurrini di Andrea Cavinato sfideranno i Baby-Blacks neozelandesi sotto gli occhi interessati di Jonah Lomu, indimenticabile e dirompente ala degli All Blacks negli Anni ’90 ed ancora oggi il volto più conosciuto del rugby internazionale. Lomu, oggi trentaseienne, sarà relatore venerdì mattina al seminario “Quando l’impresa va in meta”, promosso da Unindustria Treviso – sponsor ufficiale del Junior World Championship – ed in serata assisterà dalla tribuna d’onore del “Monigo” al derby europeo tra l’Inghilterra e l’Irlanda e, subito dopo, al match per lui più emotivamente avvincente tra i giovani neozelandesi e la Nazionale Italiana Under 20.

