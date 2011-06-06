Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

VENERDI' L'EX ALL BLACK A TREVISO PER ITALIA v NUOVA ZELANDA

Redazione Avatar

di Redazione

06/06/2011

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
[gallery] JONAH LOMU IN VENETO, SARA’ A TREVISO PER ITALIA v NUOVA ZELANDA L’ALL BLACK PIU’ FAMOSO VENERDI’ AI MONDIALI U20 PER IL MATCH INAUGURALE Treviso – Italia v Nuova Zelanda, la sfida più attesa del turno inaugurale dei Mondiali U20 che scattano venerdì’ a Padova, Rovigo e Treviso, potrà contare su uno spettatore d’eccezione. Venerdì sera alle 20.10, sugli spalti del “Monigo” di Treviso, gli Azzurrini di Andrea Cavinato sfideranno i Baby-Blacks neozelandesi sotto gli occhi interessati di Jonah Lomu, indimenticabile e dirompente ala degli All Blacks negli Anni ’90 ed ancora oggi il volto più conosciuto del rugby internazionale. Lomu, oggi trentaseienne, sarà relatore venerdì mattina al seminario “Quando l’impresa va in meta”, promosso da Unindustria Treviso – sponsor ufficiale del Junior World Championship – ed in serata assisterà dalla tribuna d’onore del “Monigo” al derby europeo tra l’Inghilterra e l’Irlanda e, subito dopo, al match per lui più emotivamente avvincente tra i giovani neozelandesi e la Nazionale Italiana Under 20.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

SORTEGGIATI I GIRONI 2011-2012

Articolo Successivo

MONDIALI U20, I BABY-BLACKS SBARCANO IN VENETO PER DIFENDERE IL TITOLO

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019