Venerdì primo test per gli Squali: allenamento e assaggio di partita contro il CUS Genova

di Redazione 04/09/2012

04/09/2012 - La terza settimana di allenamenti si chiuderà per gli Squali della Pro Recco Rugby con la prima delle amichevoli in programma: al Carlo Androne arriveranno i "cugini" del CUS Genova. Si tratterà in realtà più di un allenamento congiunto preceduto, a partire dalle 18.45, da un incontro con Salvatore Vassallo, Coordinatore Regionale degli arbitri, che illustrerà ai giocatori e ai tecnici di entrambe le squadre le nuove regole con cui si troveranno a fare i conti nella nuova stagione. Dalle 19.45 squadre in campo per tre tempi da 20-25 minuti ciascuno: i primi due sotto forma di allenamento congiunto con gioco controllato dalle fasi statiche, mentre nel terzo parziale si giocherà sul serio. Sicuramente un'occasione importante sia per la Pro Recco che per il CUS che, lo ricordiamo, sono rispettivamente l'unica squadra ligure a giocare in serie A e l'unica ligure a militare in serie B. Le due compagini potranno testare a che punto si trovano sia dal punto di vista fisico che tecnico-tattico dopo tre settimane di preparazione e a poco più di un mese dall'inizio dei rispettivi campionati.

