di Redazione 11/06/2012

TOUR ESTIVO, GLI AZZURRI A TORONTO: VENERDI’ SERA SFIDA AL CANADA Toronto (Canada) – L’Italrugby è sbarcata questa mattina a Toronto, nella provincia canadese dell’Ontario, dopo aver lasciato Buenos Aires all’indomani del 37-22 subito a San Juan contro i Pumas nella prima gara del tour estivo. Dopo la prestazione opaca del “Bicentenario”, gli Azzurri allenati dal CT Brunel – alla prima tournèe sulla panchina italiana – hanno davanti a se due settimane per riscattarsi affrontando venerdì sera al BMO Field di Toronto il Canada e, sabato 23 giugno ad Houston, gli Stati Uniti. Le due formazioni nordamericane si sono affrontate sabato scorso a Kingston, non lontano da Toronto, ed i “canucks” hanno conquistato una vittoria di misura, 28-25, nel più classico dei derby del rugby delle Americhe. L’Italia, dopo l’arrivo in Canada ed il trasferimento in albergo, ha dedicato il pomeriggio al recupero dalla partita e dal lungo trasferimento da un capo all’altro del continente americano, limitandosi ad una seduta di palestra nel pomeriggio con il preparatore atletico Alex Marco. Da domani via agli allenamenti sul campo per preparare la sfida di venerdì sera contro il Canada, tredicesimo nel ranking immediatamente dietro proprio agli Azzurri.

