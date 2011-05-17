Home Senza categoria VENERDI' UN CONTROLLO PER MAHONEY

VENERDI' UN CONTROLLO PER MAHONEY

di Redazione 17/05/2011

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA Stagione Sportiva 2010-2011 Comunicato stampa n. 106 del 17.05.2011 QUASI VUOTA L'INFERMERIA DELLA RUGBY ROVIGO DELTA: VENERDI' UN CONTROLLO PER MAHONEY In vista dell'incontro di sabato prossimo per la seconda semifinale, merita un occhio di riguardo l'infermeria. Massimilano Ravalle ha ripreso la preparazione senza accusare i disturbi che ne avevano impedito l'utilizzo negli ultimi incontri. A Samuele Pace, uscito precauzionalmente nel corso della prima semifinale, è stata riscontrata una contrattura e per lui si può parlare di piena guarigione. Per Luke Mahoney lo staff medico della Rugby Rovigo Delta comunica l'esito dei controlli ai quali è stato sottoposto Il capitano: "sono stati riscontrati un trauma al massiccio facciale e una ferita lacero contusa in regione frontale a cui sono stati applicati 5 punti di sutura. Precauzionalmente si allenerà in modo differenziato sino alla prossima valutazione che verrà eseguita venerdì." Ufficio Stampa Rugby Rovigo Delta Pierpaolo Modonesi

Condividi Facebook Twitter Whatsapp