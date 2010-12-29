VENERDI' USCIRA' IN EDICOLA IL CALENDARIO DELLA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA
di Redazione
29/12/2010
FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA S.S. 2010-2011 Comunicato stampa n. 53 del 29.12.2010 VENERDI' USCIRA' IN EDICOLA IL CALENDARIO DELLA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA Venerdì prossimo, 31 dicembre, sarà in vendita in edicola il calendario predisposto dalla Società con le foto delle formazioni che hanno vinto gli 11 scudetti della Rugby Rovigo. Il prezzo al pubblico è di 10 euro. Ufficio Stampa Rugby Rovigo Delta Pierpaolo Modonesi
