Verona 13 novembre: Italia Argentina
di Redazione
23/07/2010
La Città di Verona ospiterà per la prima volta un incontro della Nazionale Italiana il prossimo 13 novembre quando, allo Stadio “Marcantonio Bentegodi”, gli Azzurri allenati da Nick Mallett scenderanno in campo contro l’Argentina nel primo dei tre Cariparma Test Match dell’autunno 2010. Alla presentazione tenutasi nella Sala degli arazzi del Comune di Verona sono intervenuti l’Assessore allo Sport e tempo libero del Comune Federico Sboarina, il vice-presidente della FIR Zeno Zanandrea in rappresentanza del Presidente federale Giancarlo Dondi, il presidente del CIV Roberto Bortolato, Nicola Moscardo della Fiera di Verona, il Sindaco di Bardolino Ivan De Beni, il Presidente della Fondazione Bentegodi Alberto Nuvolari, il CT della Nazionale Nick Mallett ed il seconda linea azzurro e degli Aironi Carlo Antonio Del Fava. “Siamo onorati di poter accogliere la Nazionale nella nostra città per l’incontro con l’Argentina – ha aperto la conferenza stampa l’assessore Sboarina – e siamo certi che il Cariparma Test Match del 13 novembre sarà per Verona un grande evento culturale e politico, oltre che sportivo. Il rugby è in grande crescita nella nostra area metropolitana, come del resto in tutto il Paese, a testimonianza che i grandi valori di lealtà che caratterizzano questa disciplina trovano terreno sempre più fertile tra il grande pubblico”. “La partita del Bentegodi – ha detto il vice-presidente della FIR Zanandrea dopo aver portato i saluti del presidente Dondi – è la prima tappa del lungo cammino verso la Rugby World Cup. Siamo felici di giocare in un impianto prestigioso come il Bentegodi, e sono certo che come sempre nelle ultime stagioni otterremo risultati importanti in termini di affluenza e promozione del nostro sport”. “Verona e l’area metropolitana – ha detto il Presidente del CIV Bortolato – stanno registrando un grande incremento di tesserati, credo che l’assegnazione di questo Cariparma Test Match contro l’Argentina sia il giusto riconoscimento al movimento rugbistico locale. Nelle ultime stagioni il Veneto ha risposto sempre con entusiasmo ai grandi appuntamenti internazionali, non ho dubbi che si proseguirà in questo trend positivo anche in occasione del match del Bentegodi”. “Ci aspettano tre appuntamenti difficili nei Cariparma Test Match di novembre – ha detto il CT azzurro Nick Mallett a due giorni dall’inizio del raduno estivo in Valle d’Aosta – e la partita per l’Argentina per noi ha un valore particolare: nel 2008 ci hanno battuto in casa a Torino, vogliamo far dimenticare quella partita anche se sappiamo che i Pumas sono sempre un avversario di grande livello. L’Australia che sfideremo a Firenze è forse l’avversario più competitivo in questo momento tra quelli del trittico autunnale e, anche se noi andiamo sempre in campo per vincere, per i test di novembre un risultato importante sarebbe battere l’Argentina qui a Verona e le Fiji a Modena”. “I Pumas sono una grande squadra – ha concluso l’Azzurro Carlo Del Fava – e sfidarli è sempre un momento di verifica importante. Al Bentegodi sarà sicuramente una grande battaglia sportiva”.
I biglietti per i Cariparma Test Match 2010 potranno essere acquistati tramite i seguenti canali a partire da venerdì 30 luglio: - Punti Vendita LIS - : elenco disponibile su www.listicket.it - www.listicket.it: sito internet di Lottomatica Italia Servizi, pagamento con carta di credito - Call Center Lottomatica: 892.982. Pagamento con carta di credito. - Esclusivamente per i gruppi privati di minimo 13 [email protected], tel. 892.982 – Fax +39 06 51962400 - Ufficio Gruppi per Rugby Club: Esclusivamente per i gruppi di minimo 13 c/o Biglietteria centrale sede FIR, Stadio Olimpico, Curva Nord. Info su www.federugby.it area biglietti-ticketing.
Questi i prezzi dei biglietti per il Cariparma Test Match di Verona: Italia v Argentina – sabato 13 novembre 2010 Verona, Stadio “Marcantonio Bentegodi” – ore 15.00 Poltronissima Ovest - Intero € 80,00 ridotto U14/O65 € 64,00 Poltrona Ovest - Intero € 80,00 ridotto U14/O65 € 64,00 Tribuna Superiore Ovest - Intero € 65,00 ridotto U14/O65 € 52,00 Poltronissima est - Intero € 60,00 ridotto U14/O65 € 48,00 Poltrona Est - Intero € 60,00 ridotto U14/O65 € 48,00 Tribuna Superiore Est - Intero € 45,00 ridotto U14/O65 € 36,00 Parterre Est - Intero € 10,00 ridotto U14/O65 € 8,00 Poltronissima Sud - Intero € 35,00 ridotto U14/O65 € 28,00 Curva Sud Inferiore - Intero € 30,00 ridotto U14/O65 € 24,00 Curva Sud Superiore - Intero € 20,00 ridotto U14/O65 € 16,00 Parterre Sud - Intero € 10,00 ridotto U14/O65 € 8,00 Poltronissima Nord - Intero € 35,00 ridotto U14/O65 € 28,00 Curva Nord Inferiore - Intero € 30,00 ridotto U14/O65 € 24,00 Curva Nord Superiore - Intero € 20,00 ridotto U14/O65 € 16,00 Parterre Nord - Intero € 10,00 ridotto U14/O65 € 8,00
Redazione