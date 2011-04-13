VERSO LA FASE PLAY OFF, DOMENICA ULTIMO TURNO DI REGULAR SEASON
di Redazione
13/04/2011
[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 13.04.2011 Scritto da Simona De Toma, Ufficio Stampa FIR Roma, 13 aprile 2011 UNDER 20: VERSO LA FASE PLAY OFF DOMENICA ULTIMO TURNO DI REGULAR SEASON Roma â Ultimo e decisivo turno domenica prossima per il Campionato Under 20 Gruppo 1 che la settimana scorsa ha emesso, con un turno di anticipo, il primo verdetto con la Mantovani Lazio matematicamente qualificata per la semifinale scudetto. Rimangono in palio ancora tre posizioni con quattro squadre in corsa: Petrarca Padova (74 pt.), Crociati (70 pt.), Benetton Treviso (62 pt.) e Granducato Parma (59 pt.). Secondo il regolamento FIR la prima e seconda classificata della stagione regolare accederanno direttamente alle semifinali mentre terza e quarta classificata dovranno sostenere un turno di barrage in gara unica (8 maggio) con le due squadre provenienti dal Gruppo 2. Per il gruppo 2 sono in lizza Femi CZ Rovigo, Ruggers Tarvisium, Rugby Milano, Gladiatori Sanniti. Ecco il quadro delle sfide del week end e le relative designazioni arbitrali: Under 20 â Gruppo 1 â XXII giornata â 17.04.11 â ore 12.30 *Pol. SS Lazio - Granducato Parma Rugby, arb. Giannattasio (Salerno) *anticipata al 16.04, ore 14.30 Crociati Rugby FC - Futura Park Rugby Roma, arb. Pretoriani (Milano) Firenze rugby 1931 - Rugby Viadana, arb. Meconi (Roma) Benetton Treviso - Petrarca Padova, arb. Boaretto (Rovigo) Cammi Calvisano - M-Three Orved Rugby San DonÃ , arb. Armanini (Parma) Under 20 â Gruppo 2 â Barrage ritorno â 17.04.11 â ore 12.30 Femi CZ Rovigo - Ruggers Tarvisium, arb. Cusano (Vicenza) Andata: Ruggers Tarvisum â Femi CZ Rovigo, 16-17 Under 20 â Gruppo 2 â Barragein gara unica â 17.04.11 â ore 12.30 Rugby Milano â Gladiatori Sanniti, arb. Masini (Roma) Simona De Toma Addetto Stampa e Comunicazione Relazioni Esterne Tel: +390645213112 Mob: +39 3393786245 Fax: +39 0645213187 email: [email protected]
Articolo Precedente
DESIGNAZIONI ARBITRALI XIX TURNO
Articolo Successivo
DOMENICA I PRIMI VERDETTI
Redazione