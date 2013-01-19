Loading...

VI GIORNATA TR ECCELLENZA: FFOO V L'AQUILA 32-0 (TABELLINO)

19/01/2013

TITOLO
pdf iconCOMUNICATO STAMPA FFOO RUGBY 72_12-13 - TR ECCELLENZA VI GIORNATA FFOO V LAQUILA (TABELLINO).pdf
*COMUNICATO STAMPA FIAMME ORO RUGBY*
* *
*TROFEO ECCELLENZA VI GIORNATA *
*FIAMME ORO RUGBY V L’AQUILA RUGBY 1936: 32-0*

*IL TABELLINO*
*Roma, sabato 19 gennaio 2013 – Caserma “S. Gelsomini”*
*Trofeo Eccellenza, VI giornata*
*Fiamme Oro Rugby vs L’Aquila Rugby 1936 (32 – 0)*

*Marcatori*: primo tempo: 6’ m Balsemin (5-0); 9’ cp Canna (8-0); 18’ m De
Gaspari (13-0); 21’ m Vedrani tr Canna (20-0); 31’ m Forcucci tr Canna
(27-0).
Secondo tempo: 10’ m Balsemin (32-0)

*Fiamme Oro Rugby*: Boarato (12’ st Mariani), De Gaspari, Massaro,
Forcucci, Valcastelli, Canna (1’ st Calandro), Marinaro (1’ st Vassallo),
Pellegrinelli, Vedrani (24’ st Duca), Balsemin (12’ st Frezza), Mammana,
Cazzola, Di Stefano, Vicerè (12’ st Moscarda), Gentili (1’ st Suaria)
A disp: Galluppi
All: Presutti.

*L’Aquila Rugby 1936*: Sebastiani (1’ st Falsaperla M.), Robinson, Cocagi,
Del Pinto (12’ st Lorenzetti), Di Massimo, Falsaperla L., Callori (17’ st
Santavicca), Zaffiri (12’ st Turner), Ceccarelli, Cialone, Vaggi, Fiore,
Cafaro, Conti, Colaiuda (20’ st Milani)
A disp: Sobrizi, Wilson, Cocchiaro
All. Lorenzetti

*Arbitro*: Spadoni (Padova)

*Cartellini*: espulsione temporanea per De Gaspari (FFOO) al 25’ st; per
Turner (AQ) al 34’ st.
*Calciatori*: Canna 3/5; Calandro 0/1(FFOO); Falsaperla L. 0/1 (AQ)
*Man of the Match*: Giuseppe Di Stefano (FFOO)
*Punti in classifica*: FFOO 5, L’Aquila 0
*Note*: giornata fredda; spettatori: 350 circa.
* *
*Roma, 19 gennaio 2013*
* *
*Cristiano Morabito – Responsabile Ufficio stampa Fiamme Oro Rugby*
--
Cristiano Morabito
Responsabile ufficio stampa Fiamme Oro Rugby
tel 3313731101 - 3339321622
skype: cristiano_morabito
twitter: @crismorabito
www.fiammeororugby.it

