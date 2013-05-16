VIADANA, APERTO UN CONTO PER LA FAMIGLIA CONDE IN VISTA DELLA SEMIFINALE
di Redazione
16/05/2013
VIADANA, APERTO UN CONTO PER LA FAMIGLIA CONDE IN VISTA DELLA SEMIFINALE
Il Rugby Viadana rende nota l’apertura di un conto corrente dedicato al sostegno della famiglia Conde per il rimpatrio della salma di Sidiki. La
raccolta fondi dovrà essere indirizzata al seguente conto:
RUGBY VIADANA SRL
RACCOLTA FONDI PRO SIDIKI CONDE
Coordinate bancarie: BANCA MPS VIADANA
IBAN – IT 62 Q 01030 58025 000010412317
Sabato pomeriggio alle 16,30 (diretta Rai Sport 2) come sul resto dei campi da gioco lombardi, sarà osservato un minuto di silenzio in ricordo del
pilone/n.8 dell’under 14 del Rugby Viadana, Sidiki Conde.
La sfida tra Viadana e Mogliano è da considerarsi per entrambe le formazioni la più importante della stagione ed arriva dopo gli ottanta minuti
giocati in Veneto in cui il Marchiol è riuscito a sfruttare al meglio le proprie occasioni chiudendo la prima parte della contesa con il risultato di
18-8. Lo staff tecnico del Viadana apporta, per questa gara che si preannuncia adrenalinica, un solo cambio nel XV titolare rispetto a quello di
sette giorni fa con Albano che prende il posto di Riccardo Pavan come trequarti ala.
Rugby Viadana: Fenner; Robertson, G. Pavan, Pizarro, Albano; Apperley, Cowan; Padrò, Barbieri, Pascu; Monfrino, Van Jaarsveld; Gilding, Santamaria
(cap), Cenedese
a disposizione: Denti, Bigoni, Cagna, Moreschi, Pelizzari, Bronzini, Cipriani, Sintich
Redazione