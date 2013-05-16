Home VIADANA, APERTO UN CONTO PER LA FAMIGLIA CONDE IN VISTA DELLA SEMIFINALE

di Redazione 16/05/2013

Il Rugby Viadana rende nota l’apertura di un conto corrente dedicato al sostegno della famiglia Conde per il rimpatrio della salma di Sidiki. La

raccolta fondi dovrà essere indirizzata al seguente conto:

RUGBY VIADANA SRL

RACCOLTA FONDI PRO SIDIKI CONDE

Coordinate bancarie: BANCA MPS VIADANA

IBAN – IT 62 Q 01030 58025 000010412317

Sabato pomeriggio alle 16,30 (diretta Rai Sport 2) come sul resto dei campi da gioco lombardi, sarà osservato un minuto di silenzio in ricordo del

pilone/n.8 dell’under 14 del Rugby Viadana, Sidiki Conde.

La sfida tra Viadana e Mogliano è da considerarsi per entrambe le formazioni la più importante della stagione ed arriva dopo gli ottanta minuti

giocati in Veneto in cui il Marchiol è riuscito a sfruttare al meglio le proprie occasioni chiudendo la prima parte della contesa con il risultato di

18-8. Lo staff tecnico del Viadana apporta, per questa gara che si preannuncia adrenalinica, un solo cambio nel XV titolare rispetto a quello di

sette giorni fa con Albano che prende il posto di Riccardo Pavan come trequarti ala.

Rugby Viadana: Fenner; Robertson, G. Pavan, Pizarro, Albano; Apperley, Cowan; Padrò, Barbieri, Pascu; Monfrino, Van Jaarsveld; Gilding, Santamaria

(cap), Cenedese

a disposizione: Denti, Bigoni, Cagna, Moreschi, Pelizzari, Bronzini, Cipriani, Sintich







Redazione