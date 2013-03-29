Home VIADANA, FATTA LA FORMAZIONE PER LA GARA CON SAN DONA'

VIADANA, FATTA LA FORMAZIONE PER LA GARA CON SAN DONA'

di Redazione 29/03/2013

Prende forma il Rugby Viadana che si appresta ad affrontare il San Donà in casa per il 17esimo turno di campionato. Kick off domani alle 15, arbitra

il Sig. Falzone di Padova. Capitan Roberto Santamaria festeggia le 100 partite tra Viadana e Aironi e guiderà il VX giallonero in una sfida

fondamentale per l’attuale capolista che si deve guardare dalla prima delle inseguitrici, il Calvisano che segue ad una lunghezza. “Ci siamo

preparati al meglio per affrontare questa partita. Abbiamo corretto gli errori che commessi nella prima frazione contro L’Aquila. Cercheremo di dare

ritmo ed imporre il nostro gioco per tutta la durata del match. Sarà per noi una prova di maturità fare tesoro dei problemi emersi al Fattori e

cercare di volgere a nostro favore il lavoro svolto in settimana con i tecnici” ha detto il capitano giallonero, Roberto Santamaria.



Rugby Viadana: Robertson; Sintich, G. Pavan, Pizarro; R. Pavan; Apperley, Bronzini; Padrò, Barbieri, Pelizzari; Fondse, Van Jaarsveld; Cagna,

Santamaria (cap), Cenedese.

A disp.: Denti, Marchini, Bigoni, Pascu, Moreschi, Cowan, Cipriani, Fenner







Redazione