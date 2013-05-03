Home VIADANA, LA CAPOLISTA CHIUDE LA REGULAR SEASON A ROMA CONTRO LA LAZIO

di Redazione 03/05/2013

Si chiude sabato la stagione regolare per le dodici formazioni che compongono il lotto del campionato nazionale d’Eccellenza. Viadana si gioca i

restanti ottanta minuti lontano dallo Zaffanella, destinazione Roma contro la formazione della Lazio Rugby 1927. Si tratta del terzo confronto

stagionale tra le due compagini con la gara di andata che ci riporta al 26 gennaio scorso. I gialloneri si imposero con il risultato di 50 a 15. Quasi

due mesi più tardi (17 marzo) gialloneri e capitolini incrociano nuovamente i guantoni nel segno della finale del Trofeo Eccellenza; partita

equilibrata risoltasi con il punteggio di 25 a 21 per Viadana.

Mirko Monfrino arriva a Viadana nel 2008 all’età di 16 anni proveniente dal VII Torinese : “La sfida con la Lazio è importante perché un

successo a Roma significherebbe chiudere la stagione regolare con venti vittorie in venti due partite utili e sarebbe una tappa positiva nel nostro

percorso. Per qualcuno di noi si tratta di un esordio, ma per tutti è un’occasione per insinuare qualche dubbio in più allo staff tecnico nella

scelta dei quindici che giocheranno le semifinali. Per quel che mi riguarda – continua il 2/3a linea giallonero – il momento più positivo della

stagione è stato il match di Calvisano: rientravo da un infortunio, sono sceso in campo ed abbiamo vinto una sfida fondamentale. Un bilancio

personale? E’ presto, aspettiamo la conclusione, posso dire che arrivavo da una stagione non troppo esaltante con Reggio Emilia mentre qui a Viadana

ho avuto molte soddisfazioni dentro e fuori dal campo, per esempio ho potuto maturare una nuova esperienza di gioco come la seconda linea.”



Questi i 23 scelti per la trasferta a Roma:

Fenner; Sintich, Albano, R. Pavan, N. Amadasi; Cipriani, Bronzini; Padrò (cap), Barbieri, Monfrino; Minari, Van Jaarsveld; Cagna, Gatti, Marchini.

A disp.: Santamaria, Cenedese, Bigoni, Moreschi, Pelizzari, Cowan, Apperley, Santi.







