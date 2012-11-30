VIADANA, LA FORMAZIONE PER IL BIG MATCH CON PRATO
di Redazione
30/11/2012
VIADANA, LA FORMAZIONE PER IL BIG MATCH CON PRATO Viadana, 29 Novembre 2012 – Lo staff tecnico del Rugby Viadana ha scelto i “23” che sabato alle 15 sono chiamati a difendere la testa della classifica in casa de I Cavalieri Prato. Un solo cambio rispetto alla sfida con Rovigo ed uno spostamento nella linea arretrata. Kaine Robertson parte dal primo minuto al posto di Nicola Sintich, ma si schiera all’ala, mentre ad estremo si sposta Riccardo Pavan. La sfida è affidata all’arbitro Carlo Damasco. RUGBY VIADANA: R. Pavan; Robertson, G. Pavan, Pizarro, Albano, Apperley, Cowan; Padrò, Barbieri, Pascu; Fondse, Van Jaarsveld; Gilding, Santamaria (cap), Cenedese. A disp.: Denti, Marchini, Cagna, Monfrino, Moreschi, Bronzini, Sintich, Tizzi. ROWLAND PHILLIPS: “La sfida con Prato sarà molto impegnativa, ma credo sia superfluo sottolinearlo, piuttosto vanno valutati con attenzione altri due aspetti: il tempo e le condizioni del terreno. Si incontrano le prime due in classifica e quindi ci sarà l’equilibrio tipico di queste sfide, ma bisogna considerare quanto la formazione toscana incrementi il proprio potenziale tra le mura amiche. Contro Rovigo abbiamo vinto, ma giocando una partita non certo esaltante, l’obiettivo è quello di cercare sempre il successo, ma arrivandoci attraverso strutture di gioco studiate in allenamento e poi ricreate in partita. Penso ad esempio che la nostra sia una squadra equilibrata in ogni area del campo e quindi l’utilizzo dei trequarti diventa fondamentale”. Viadana Rugby - Ufficio Stampa Alessandro Soragna Mob. +39.345.1720537 @ [email protected] ( mailto:[email protected] ) www.rugbyviadana.it ( http://www.rugbyviadana.it )
Redazione