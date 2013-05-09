VIADANA, LA FORMAZIONE PER LA GARA D'ANDATA A MOGLIANO
09/05/2013
Il kick off della sfida tra Marchiol Mogliano ed il Rugby Viadana (sabato ore 17) è di fatto lo start delle semifinali scudetto 2012/13. Il “Maurizio Quaggia” è un campo molto difficile perché i veneti allenati dal duo Casellato e Properzi, sanno esprimere un gioco “arioso” ed efficace. Lo staff tecnico viadanese, dopo attento studio della formazione avversaria e facendo i conti con qualche dubbio ancora da sciogliere legato alle condizioni di alcuni atleti, ha reso noto il XV pronto per la sfida di Mogliano, “primo tempo” di un confronto molto delicato. Al termine dei 160 minuti, infatti, si conoscerà il nome della prima delle due finaliste. “Inutile dire che sarà una sfida dura – sottolinea Keanu Apperley, apertura giallonera - il fatto che all’esordio in campionato abbiamo vinto su questo campo non significa niente allo stato attuale delle cose perché allora Mogliano aveva molti infortunati ed inoltre nel girone di ritorno si è mostrata come una delle formazioni più brillanti e competitive. Per quel che mi riguarda sono abbastanza soddisfatto della mia stagione, mi spiace aver saltato le partite con Calvisano e Petrarca per infortunio, ma adesso dobbiamo concentrarci su questa parte della stagione, la più importante”. Rugby Viadana (probabile): Robertson; Sintich, G. Pavan, Pizarro, R. Pavan; Apperley, Cowan; Padrò, Barbieri, Pelizzari; Fondse, Van Jaarsveld; Gilding, Santamaria (cap), Cenedese. A disp.: Denti, Bigoni, Cagna, Moreschi, Pascu, Bronzini, Cipriani, Albano Viadana Rugby - Ufficio Stampa Alessandro Soragna Mob. +39.345.1720537 @ [email protected] ( mailto:[email protected] ) www.rugbyviadana.it ( http://www.rugbyviadana.it )
