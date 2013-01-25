VIADANA, LA FORMAZIONE PER LA MANTOVANI LAZIO
di Redazione
25/01/2013
Lo staff tecnico del Rugby Viadana ha “disegnato” il XV che sabato affronterà allo Zaffanella la Mantovani Lazio, ultima giornata del girone di andata e anticipo della finale del Trofeo Eccellenza. In seconda linea rientra Adriaan Fondse in coppia con Ruahan Van Jaarsveld, ex seconda linea della compagine capitolina. Antonio Zanichelli (dir. gen. Rugby Viadana): “Le due formazioni non si sono mai incontrate e quindi mancano degli elementi per esprimere giudizi complessivi. Sappiamo che i nostri avversari dispongono di un pacchetto pesante e buone individualità. Per ciò che riguarda Victor (Jimenez, coach Lazio, ndr), si è dimostrato un ottimo tecnico ed uno dei suoi meriti maggiori è quello di aver costruito un gruppo coeso che ha portato la Lazio a dividere con noi la finale del Trofeo Eccellenza. Per quel che ci riguarda, rientra dall’infortunio Adriaan Fondse, un atleta che darà un apporto importante in termini di esperienza in mischia chiusa e competenza in touche”. Ruahan Van Jaarsveld: “Viadana è un posto perfetto per praticare un rugby di buon livello. Ci sono strutture importanti che difficilmente trovano paragoni in Italia. Tornando alla sfida con la mia ex squadra, posso dire che hanno un buon pacchetto di mischia. Victor Jimenez? So che a Viadana ha vinto uno scudetto e lasciato buoni ricordi. Io personalmente ho imparato molto da lui, un ottimo allenatore che sa trasmettere al gruppo il suo temperamento”. Victor Jimenez (coach Mantovani Lazio): “ Affrontiamo una squadra in salute e bene attrezzata per la quale abbiamo grande rispetto. Proveremo a metterli in difficoltà davanti, ma sappiamo benissimo che non sarà facile. Per me sarà una partita particolare perché ho ricordi bellissimi di Viadana sia in ambito sportivo, con lo scudetto del 2002, che personale. Inoltre ho ancora molti amici conosciuti allora con i quali mi piace ricordare quel periodo. RUGBY VIADANA: Fenner; Robertson, G. Pavan, Pizarro, Sintich; Apperley, Bronzini, Padrò, Santi, Barbieri; Fondse, Van Jaarsveld; Gilding, Santamaria (cap), Cenedese. A disp: Denti, Marchini, Cagna, Pascu, Moreschi, G. Amadasi, Cipriani, Tizzi Alessandro Soragna Addetto Stampa Rugby Viadana Srl Ssd Via L. Guerra, 12 46019 Viadana (MN) – Italy Ph: + 39 0375 771216 ( tel:%2B%2039%200375%20771216 ) Mob: +39 345 1720 537 ( tel:%2B39%20345%201720%20537 ) Fax: + 39 0375 771217 ( tel:%2B%2039%200375%20771217 ) www.rugbyviadana.it ( http://www.rugbyviadana.it/ )
Articolo Precedente
[RUGBY NOTIZIE] ITALIA U20, GUIDI SCEGLIE GLI UOMINI PER LA FRANCIA: SALVETTI CAPITANO
Articolo Successivo
[RUGBY NOTIZIE] SAN DONA', LA PROBABILE FORMAZIONE PER ROVIGO
Redazione