VIADANA, LA FORMAZIONE PER LA TRASFERTA DI PADOVA

Il Rugby Viadana si affaccia all’importante sfida di Padova, decima giornata di campionato, con molti interrogativi derivanti dalle condizioni

fisiche di alcuni atleti. Maggiori certezze si avranno nella giornata di domani dopo il controllo dello staff medico della società. La formazione

titolare che scenderà in campo al Memo Geremia per la sfida al Petrarca dovrebbe pertanto essere molto simile a quella che ha sconfitto Calvisano con

l’unico cambio certo all’ala dove l’indisponibile Riccardo Pavan, dovrebbe lasciare il posto all’ex Sintich.

ROWLAND PHILLIPS: “E’ un peccato arrivare alla vigilia di una partita così importante con tanti dubbi provenienti dalle precarie condizioni

fisiche dei giocatori. Stiamo valutando e monitorando ogni singola situazione in quanto chi andrà in campo non dovrà essere condizionato da problemi

fisici. Il livello del roster è tale per cui la fiducia e la confidenza dello staff rimangono alti, ma ogni interprete ha delle particolarità da

incastonare nel mosaico complessivo della squadra. La sfida è senz’altro stimolante per il buon livello di rugby che entrambe le formazioni

sviluppano sul campo, inoltre, incontrare il “Moro” in un big match di campionato mi fa immensamente piacere”.

RUGBY VIADANA (probabile formazione): Robertson; Albano, Pavan, Pizarro, Sintich; Apperley, Cowan, Padrò, Barbieri, Pascu; Fondse, Van Jaarsveld,

Gilding, Santamaria (cap), Cenedese.

A disp.: Denti, Marchini, Bigoni, Monfrino, Moreschi, Bronzini, Cipriani, Tizzi



