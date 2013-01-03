VIADANA, LA FORMAZIONE PER LA TRASFERTA DI PADOVA
di Redazione
03/01/2013
VIADANA, LA FORMAZIONE PER LA TRASFERTA DI PADOVA
Il Rugby Viadana si affaccia all’importante sfida di Padova, decima giornata di campionato, con molti interrogativi derivanti dalle condizioni
fisiche di alcuni atleti. Maggiori certezze si avranno nella giornata di domani dopo il controllo dello staff medico della società. La formazione
titolare che scenderà in campo al Memo Geremia per la sfida al Petrarca dovrebbe pertanto essere molto simile a quella che ha sconfitto Calvisano con
l’unico cambio certo all’ala dove l’indisponibile Riccardo Pavan, dovrebbe lasciare il posto all’ex Sintich.
ROWLAND PHILLIPS: “E’ un peccato arrivare alla vigilia di una partita così importante con tanti dubbi provenienti dalle precarie condizioni
fisiche dei giocatori. Stiamo valutando e monitorando ogni singola situazione in quanto chi andrà in campo non dovrà essere condizionato da problemi
fisici. Il livello del roster è tale per cui la fiducia e la confidenza dello staff rimangono alti, ma ogni interprete ha delle particolarità da
incastonare nel mosaico complessivo della squadra. La sfida è senz’altro stimolante per il buon livello di rugby che entrambe le formazioni
sviluppano sul campo, inoltre, incontrare il “Moro” in un big match di campionato mi fa immensamente piacere”.
RUGBY VIADANA (probabile formazione): Robertson; Albano, Pavan, Pizarro, Sintich; Apperley, Cowan, Padrò, Barbieri, Pascu; Fondse, Van Jaarsveld,
Gilding, Santamaria (cap), Cenedese.
A disp.: Denti, Marchini, Bigoni, Monfrino, Moreschi, Bronzini, Cipriani, Tizzi
Redazione