VIADANA, PHILLIPS HA SCELTO IL XV PER LA SFIDA AL VERTICE CON PRATO

di Redazione 12/04/2013

VIADANA, PHILLIPS HA SCELTO IL XV PER LA SFIDA AL VERTICE CON PRATO



Lo staff tecnico del Rugby Viadana ha scelto il XV che domenica affronterà I Cavalieri Prato in una sfida importantissima per la definizione della

griglia dei playoff. Calcio d’inizio fissato per le 15 con differita RAI Sport 2 alle 22,30; arbitra il Sig. Mitrea di Treviso. Attualmente la

classifica vede in testa Viadana e Calvisano appaiate a 73 punti con Prato che segue a due lunghezze. “Giocare in casa questa partita – sottolinea

Giorgio Bronzini, mediano di mischia del Rugby Viadana – rappresenta per noi uno stimolo molto importante, dovremo essere bravi a metterci alle

spalle la sconfitta del Battaglini con una prestazione di alto profilo. Abbiamo analizzato con lo staff i nostri avversari: grande organizzazione e

fisicità sono i punti di forza dei toscani che dovremo arginare con determinazione, ma soprattutto elevare la soglia di attenzione negli uno contro

uno. Speriamo che, dopo il periodo in cui piogge e campi pesanti hanno caratterizzato gran parte della stagione, domenica le condizioni siano

migliori, ne trarrebbero beneficio gli appassionati allo stadio, mentre per noi – continua l’atleta viadanese - aumenterebbero le opzioni di gioco

da strutturare con maggior precisione nell’esecuzione”.



I 23 scelti per la gara ricalcano in gran parte quelli scesi in campo al Battaglini di Rovigo con l’eccezione dell’avvicendamento tra Cowan e

Fenner in panchina, mentre con la maglia numero 23 recupera in extremis il trequarti ala Nicolò Albano che in settimana non si è allenato per una

contrattura muscolare.



Rugby Viadana: Robertson; Sintich, G. Pavan, Pizarro, R. Pavan; Apperley, Bronzini; Padrò, Barbieri, Pelizzari; Fondse, Van Jaarsveld; Gilding,

Santamaria (cap), Cenedese.



A disp.: Denti, Marchini, Cagna, Pascu, Moreschi, Cipriani, Fenner, Albano.



In via Learco Guerra si parlerà di rugby già nella mattinata presso la club house Vent & Acqua dello stadio Zaffanella alle ore 11,30 con la

presentazione del libro a fumetti “RUGBYLAND, viaggio nell’Italia del Rugby” di Andrea Ragona e Gabriele Gamberini, edito da Beccogiallo con

prefazione di Claudio Bisio e con le regole del rugby spiegate da Edoardo Gori.







Redazione