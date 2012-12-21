Home VIADANA, PHILLIPS SCEGLIE IL XV PER IL DERBY CON CALVISANO

di Redazione 21/12/2012

VIADANA, PHILLIPS SCEGLIE IL XV PER IL DERBY CON CALVISANO A poche ore dal kick off del derby tra Viadana e Calvisano, coach Rowland Phillips e lo staff tecnico giallonero sciolgono le ultime riserve sulla formazione titolare che scenderà in campo dal primo minuto domenica alle 15. L’ultimo scacchiere del 2012 prevede il ritorno di Kaine Robertson nel triangolo arretrato nel ruolo di estremo con Riccardo Pavan ed il giovane Nicolò Albano alle ali. Consolidata la coppia di centri con Gabriel Pizarro e Gilberto Pavan, mentre in cabina di regia si ricompone il duo formato dall’apertura Keanu Apperley ed il numero 9 Scott Cowan. C’è attesa per la battaglia davanti con due tra i pacchetti di mischia più incisivi del campionato. In prima linea i due piloni Giulio Cenedese e Jack Gilding si stringono attorno al capitano Roberto Santamaria, mentre nella sala motori vanno Adriaan Fondse e Ruahan Van Jaarsveld. In terza linea si schierano Gonzalo Padrò, Andrea Barbieri e Liviu Pascu. RUGBY VIADANA: Robertson; Albano, G. Pavan, Pizarro, R. Pavan; Apperley, Cowan; Padrò, Barbieri, Pascu; Fondse, Van Jaarsveld; Gilding, Santamaria (cap), Cenedese. A disp.: Denti, Marchini, Bigoni, Monfrino, Santi, Bronzini, Sintich, Tizzi.

