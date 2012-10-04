Home VIADANA, PHILLIPS SCEGLIE IL XV PER LE FIAMME ORO

di Redazione 04/10/2012

VIADANA, PHILLIPS SCEGLIE IL XV PER LE FIAMME ORO Rugby Viadana alla ricerca della continuità in termini di qualità del gioco ed anche, se possibile, per quel che riguarda lo score nella terza giornata di campionato. Lo staff tecnico ha ridisegnato leggermente il XV titolare rispetto alle due precedenti uscite con Liviu Pascu, avanti duttile ed affidabile, che si sposta in seconda linea, ruolo ricoperto anche nei test in preparazione del campionato. A fargli posto nella sala motori sarà Adriaan Fondse. In terza si registra l’esordio in giallonero dal primo minuto per Pietro Moreschi. Rowland Phillips: “Considero quella delle Fiamme Oro una squadra competitiva e lo ha dimostrato nelle precedenti uscite. Sono giovani e dunque sospinti da entusiasmo e molta energia, quindi sarà facile prevedere una partita molto fisica e dall’esito tutt’altro che scontato. Per quel che ci riguarda, dobbiamo continuare a migliorare anche sulla mentalità. Abbiamo rivisto le immagini con i Crociati e non siamo completamente soddisfatti di quanto fatto in campo, per questo sia noi dello staff che gli atleti, nella lavoro di preparazione alla gara, abbiamo posto il focus sulla cura dei dettagli, aspetto fondamentale per continuare nel nostro processo di crescita”. Rugby Viadana: 15 Kaine Robertson; 14 Nicolò Albano, 13 Gilberto Pavan, 12 Gabriel Pizarro, 11 Riccardo Pavan; 10 Keanu Apperley, 9 Giorgio Bronzini; 8 Gonzalo Padrò, 7 Andrea Barbieri, 6 Pietro Moreschi; 5 Liviu Pascu, 4 Ruahan Van Jaarsveld; 3 Jack Gilding, 2 Roberto Santamaria (cap), 1 Giulio Cenedese. a disposizione: 16 Antonio Denti, 17 Luca Marchini, 18 Riccardo Cagna, 19 Mirko Monfrino, 20 Filippo Santi, 21 Scott Cowan, 22 Nicola Sintich, 23 Giorgio Tizzi

Redazione