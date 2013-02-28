VIADANA RUGBY IN TRASFERTA A ROMA
di Redazione
28/02/2013
inviato da Simone Martelucci - Ufficio Stampa FIR - Stagista
COMUNICATO STAMPA - RUGBY VIADANA
Viadana, 28 febbraio 2013 – Molte conferme ed alcune variazioni nel XV giallonero che si appresta a sfidare la formazione delle Fiamme Oro a Roma.
Inedite sia la seconda che la terza linea con Padrò che si affianca a Fondse in sala motori consegnando a Pelizzari la maglia numero 8 all’esordio
dal primo minuto. Barbieri e Santi sono rispettivamente openside flanker e blindside flanker, mentre nei trequarti ritrova la maglia da titolare
Albano.
ROWLAND PHILLIPS: “Sara una partita fisica e dall’esito tutt’altro che scontato. La formazione delle Fiamme Oro, ben diversa da quella che
abbiamo affrontato ad ottobre, ha creato grandi difficoltà a tutte le squadre di vertice del campionato e quindi conosciamo le insidie che si
nascondo in questi ottanta minuti. E’ stato positivo giocare sul sintetico di Moletolo anche in preparazione di questo match”.
RUGBY VIADANA: Fenner; Robertson, G. Pavan, Pizarro, Albano; Apperley, Cowan; Pelizzari, Barbieri, Santi; Fondse, Padrò; Gilding, Santamaria (cap),
Cenedese.
A disp.: Denti, Marchini, Cagna, Moreschi, Manuini, Bronzini, Sintich, Tizzi.
Alessandro Soragna
Addetto Stampa
Rugby Viadana Srl Ssd
Via L. Guerra, 12
46019 Viadana (MN) – Italy
Ph: + 39 0375 771216
Mob: +39 345 1720 537
Fax: + 39 0375 771217
www.rugbyviadana.it ( http://www.rugbyviadana.it/ )
Redazione