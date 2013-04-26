Home VIADANA, SCIOLTI GLI ULTIMI DUBBI PER AFFRONTARE PETRARCA

VIADANA, SCIOLTI GLI ULTIMI DUBBI PER AFFRONTARE PETRARCA

di Redazione 26/04/2013

Dopo il captain’s run tenutosi stamane allo Zaffanella si sono sciolte le ultime riserve in via Learco Guerra a Viadana inerenti la formazione che

domani alle ore 16 affronterà il Petrarca di coach Andrea Moretti. Lo staff tecnico giallonero ha composto il XV che scenderà in campo dal primo

minuto per quella che è da considerarsi una sfida importantissima in ottica play off per entrambe le compagini. L’assetto vincente che ha sbancato

il San Michele di Calvisano domenica scorsa è stato mantenuto in gran parte al netto di alcuni infortuni patiti proprio nel derby lombardo. Nei

trequarti l’unico cambio riguarda l’inserimento di Sintich all’ala con lo spostamento di Riccardo Pavan a secondo centro, mentre la mediana

formata dal duo Cipriani-Cowan è confermata in toto. Non cambia la terza linea, mentre in seconda ritorna titolare Van Jaarsveld inserito nella sala

motori insieme a Minari. La prima linea si schiera con Gilding a destra, Cenedese a sinistra e capitan Santamaria al tallonaggio.

RUGBY VIADANA: Fenner; Robertson, R. Pavan, Pizarro, Sintich; Cipriani, Cowan; Pelizzari, Moreschi, Pascu; Minari, Van Jaarsveld; Gilding, Santamaria

(cap), Cenedese.

a disposizione: Gatti, Marchini. Cagna, Monfrino, Barbieri, Bronzini, N. Amadasi, Albano







