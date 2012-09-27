Home VIADANA TORNA ALLO ZAFFANELLA ED E' SUBITO DERBY CON I CROCIATI

VIADANA TORNA ALLO ZAFFANELLA ED E' SUBITO DERBY CON I CROCIATI

di Redazione 27/09/2012

Lo staff tecnico del Rugby Viadana ha disegnato lo scacchiere per la partita di sabato, esordio stagionale allo stadio Luigi Zaffanella contro i Crociati Rugby. Il XV scelto riconferma quello vittorioso della settimana scorsa a Mogliano Veneto, mentre in panchina si registrano due novità: Scott Cowan e Nicola Sintich. Dal pacchetto di mischia si attendono conferme in chiusa ed un ulteriore step dalla touche, mentre i trequarti cercheranno di perfezionare gli automatismi delle varie combinazioni di gioco. In regia confermata la coppia Bronzini-Apperley dopo la buona prestazione nel primo turno di campionato. I cancelli aprono alle ore 14, il kick-off è per le 16 mentre l'arbitro della sfida è il Sig. Stefano Roscini di Milano che in questo scorcio di stagione ha già diretto i gialloneri nel test casalingo contro Reggio Emilia. Rowland Phillips: "Siamo molto eccitati per questo esordio nel nostro stadio. La prima partita in casa è un momento molto importante per noi e per la nostra gente. L'aspetto fondamentale in queste fasi iniziali del campionato – sottolinea il tecnico gallese – è la crescita del gruppo, una piattaforma solida su cui costruire tutta la stagione. E' una cosa che sto ripetendo fin dal primo test, ma credo realmente che oggi il nostro focus debba essere incentrato sui miglioramenti di tutti i giocatori a livello individuale e soprattutto nel contesto di squadra". Rugby Viadana: 15 Kaine Robertson; 14 Nicolò Albano, 13 Gilberto Pavan, 12 Gabriel Pizarro, 11 Riccardo Pavan; 10 Keanu Apperley, 9 Giorgio Bronzini; 8 Gonzalo Padrò, 7 Andrea Barbieri, 6 Liviu Pascu; 5 Adriaan Fondse, 4 Ruahan Van Jaarsveld; 3 Jack Gilding, 2 Roberto Santamaria (cap), 1 Giulio Cenedese a disposizione: Antonio Denti, Patrick Bigoni, Riccardo Cagna, Mirko Monfrino, Pietro Moreschi, Scott Cowan, Nicola Sintich, Giorgio Tizzi.

