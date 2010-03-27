Home Senza categoria VIBU NOCETO VS BANCO DI BRESCIA anticipata a Sabato 27 Marzo

VIBU NOCETO VS BANCO DI BRESCIA anticipata a Sabato 27 Marzo

di Redazione 27/03/2010

Anticipa a domani (sabato 27 marzo, stadio Aldo Invernici di Brescia, via della Maggia, calcio d’inizio ore 17) l’incontro del campionato di serie A gruppo 1 tra Banco di Brescia e Vibu Noceto. La squadra di Pippo Frati chiede il viatico per consolidare la posizione in classifica che oggi le permetterebbe l’accesso ai play off, mentre per i padroni di casa, cancellata d’ufficio la retrocessione, sarà l’occasione per cercare l’impresa davanti al proprio pubblico, contro una delle squadre più accreditate del campionato. “Chiaro che la pressione per questo incontro è tutta su di noi, così come è esclusivamente nelle nostri mani l’andamento del match ed il risultato finale. Per questo ci siamo preparati, come sempre, con grande impegno e scrupolosità, dovendo affrontare una compagine che rispetto molto, che davanti al proprio pubblico ha sempre offerto ottime prestazioni e che non merita la classifica che ha. Abbiamo due assenze importanti: Marco Frati per infortunio e Denis Majstorovic impegnato al Torneo di Hong Kong con la Nazionale Seven. Se da un lato le loro assenze mi preoccupano, sono dall’altro lato contento dell’opportunità per Alfonsi e Tobia di dimostrare il loro valore nei ruoli a loro consoni. Da segnalare la prima convocazione in prima squadra di Jacopo Zucconi, mediano di mischia dell’Under 20, classe ‘91” Questa la formazione Magri, Garulli, Tobia, Damiani, Santillo, Anversa, Alfonsi, Ferrarini, Del Nevo, Orlandi, Andrews, Roldan, Scarparo, Saccomani, Maio. A disposizione: Pozzi, Mancuso, Pardeep, Boggiani, Minari, Passera, Guidetti, Zucconi Arbitro: Bonacci di Roma

