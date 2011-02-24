VIDEO-INTERVISTE BERGAMASCO, DELLAPE', CANALE, BURTON
di Redazione
24/02/2011
NAZIONALE, TITO TEBALDI RIENTRA AGLI MPS AIRONI Roma – Il mediano di mischia Tito Tebaldi (MPS Aironi, 14 caps) ha lasciato nel pomeriggio di oggi il raduno della Squadra Nazionale a Roma ed ha fatto rientro alla Società di appartenenza. Tebaldi è disponibile per l’utilizzo nel match di Magners League tra MPS Aironi e Munster in programma domenica 27 febbraio alle ore 14.00 allo Stadio Luigi Zaffanella di Viadana (Mantova).
Redazione