Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

VIDEO-INTERVISTE BERGAMASCO, DELLAPE', CANALE, BURTON

Redazione Avatar

di Redazione

24/02/2011

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
NAZIONALE, TITO TEBALDI RIENTRA AGLI MPS AIRONI Roma – Il mediano di mischia Tito Tebaldi (MPS Aironi, 14 caps) ha lasciato nel pomeriggio di oggi il raduno della Squadra Nazionale a Roma ed ha fatto rientro alla Società di appartenenza. Tebaldi è disponibile per l’utilizzo nel match di Magners League tra MPS Aironi e Munster in programma domenica 27 febbraio alle ore 14.00 allo Stadio Luigi Zaffanella di Viadana (Mantova).
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

comunicato petrarca rugby

Articolo Successivo

NAZIONALE, TITO TEBALDI RIENTRA AGLI MPS AIRONI

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019