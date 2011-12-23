Loading...

VIDEO-MESSAGGIO PRESIDENTE FEDERALE GIANCARLO DONDI

Redazione Avatar

di Redazione

23/12/2011

TITOLO
NOTA PER LE REDAZIONI – MESSAGGIO FINE ANNO PRESIDENTE DONDI Cari colleghi, dai link sottostanti è possibile scaricare, per libero utilizzo radio-televisivo, il messaggio di fine anno del Presidente della Federazione Italiana Rugby Giancarlo Dondi. Tra gli argomenti affrontati dal massimo dirigente del rugby italiano il 2011 della Nazionale, i rapporti con le Società partecipanti al Rabodirect PRO12, l’organizzazione del Mondiale U20 2011 in Italia, il cambio tecnico alla guida della Squadra Nazionale, il lavoro delle Accademie federali. Video-messaggio Presidente FIR Giancarlo Dondi – file .mov – 1280x720 – 17mins Audio-messaggio Presidente FIR Giancarlo Dondi – file .mp3 – 320kbs - 17mins Per ogni necessità o richiesta di supporto in relazioni all’utilizzo dei file l’Ufficio Stampa FIR è a vostra disposizione. L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
ECCELLENZA, PRESENTAZIONE VII GIORNATA

