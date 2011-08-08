VILLABASSA SALUTA L&acirc;

Home Senza categoria VILLABASSA SALUTA Lâ

[gallery] VILLABASSA SALUTA L’ITALIA CON IL DERBY DELLA REGIONE, ARBITRA TRONCON MERCOLEDI’ 10 AGOSTO TERZO TEMPO IN PIAZZA VON KURZ CON PARISSE E COMPAGNI Niederdorf/Villabassa (Bolzano) – Dopo sei settimane di preparazione ai piedi delle Dolomiti, la Nazionale Italiana Rugby lascerà giovedì 11 agosto Villabassa ed il quartier generale dell’Hotel Adler per trasferirsi a Cesena in vista del Cariparma Test Match di sabato 13 agosto allo Stadio “Dino Manuzzi” contro il Giappone. Ma, prima di salutare Villabassa e l’Alta Pusteria che dai primi giorni di luglio ha accolto con calore e coccolato gli Azzurri, il movimento rugbistico del Trentino-Alto Adige tributerà un ultimo saluto a Parisse e compagni che, alla fine del mese, voleranno in Nuova Zelanda per la settima edizione dei Mondiali. Mercoledì 10 agosto alle ore 16.00, al Comunale di Villabassa che ha ospitato gli allenamenti della Nazionale, le due delegazioni provinciali FIR di Trento e Bolzano hanno organizzato un derby dimostrativo tra il Sudtirolo Rugby ed una selezione trentina che potrà contare su un arbitro d’eccezione: a dirigere la partita, aperta gratuitamente al pubblico, sarà infatti Alessandro Troncon, primatista di presenze in Azzurro ed oggi tecnico dei trequarti della Nazionale. Tutti i giocatori in campo nel derby dimostrativo di Villabassa fanno parte di Società che aderiscono al neonato Consorzio Adigarda Rugby ASD, il cui atto costitutivo è stato firmato il 2 agosto scorso presso la sede della delegazione FIR di Trento. Alle 19.00, concluso il match, la municipalità di Villabassa accoglierà tutti i tifosi della Nazionale ed i turisti nella suggestiva cornice di Piazza Von Kurz per un barbeque in compagnia di Parisse e compagni. Peroni, sponsor ufficiale della FIR, sarà presente in Piazza Von Kurz con un proprio stand.

