&quot;VINCERE QUI SARA' DURA PER TUTTI&quot;

di Redazione 27/09/2012

FIAMME ORO VERSO IL DEBUTTO INTERNO COACH PRESUTTI SCEGLIE IL XV: "VINCERE QUI SARA' DURA PER TUTTI" Roma – Esordio casalingo sabato 29 per le Fiamme Oro Rugby tra le mura amiche della caserma “S. Gelsomini” di Ponte Galeria. Nella seconda giornata del Campionato di Eccellenza, le Fiamme incontreranno il Petrarca Padova. Una partita dai significati profondi per il XV della Polizia di Stato che proprio nella città veneta affonda le proprie radici e che a Padova ha vissuto i fasti di quei “mitici cremisi” capaci di vincere cinque scudetti e di dare ben dodici giocatori alla Nazionale. Un match molto sentito dal pubblico e dai giocatori delle Fiamme, nonché dal neo head coach, Pasquale Presutti, che tra Fiamme Oro e Petrarca ha visto scorrere tutta la propria carriera, da giocatore (5 scudetti) e da allenatore (un titolo italiano nel 2011). “Sabato – ha detto Presutti – so che mi emozionerò a vedere di nuovo quelle maglie in campo. A Padova ho passato quasi una vita e cancellare tutto è impossibile, anche perché non voglio farlo. Ho lì ancora tantissimi amici e una fetta del mio cuore. Saluterò quei ragazzi che allenavo fino allo scorso anno e chi ha preso il mio posto in panchina. Ma adesso io sono l’allenatore delle Fiamme Oro e con queste voglio far bene. Il Petrarca è un’ottima squadra e, anche se si è rinnovata molto nei giocatori e nei tecnici, resta comunque una delle squadre favorite di questo campionato. E l’ha dimostrato sabato scorso vincendo l’esordio in casa contro il Reggio, con un punteggio molto ampio. Noi veniamo da quella che mi piace definire come una ‘sconfitta costruttiva’. Ma sabato esordiamo sul nostro campo e dobbiamo dimostrare che qui sarà difficile per tutti venire a vincere”. Per quanto riguarda la probabile formazione che sabato alle 16 scenderà in campo, coach Presutti conferma in blocco il XV che ha ben figurato a Calvisano. Non ci sarà Ettore Boarato, ancora dolorante per l’infortunio patito sette giorni fa. Questa la formazione annunciata da coach Presutti: Sapuppo, De Gaspari, Forcucci, Massaro, Mariani, Canna, Benetti, Vedrani, Balsemin, Cerasoli, Sutto, Mammana, Di Stefano, Cerqua, Cocivera. A disp: Gentili, Vicerè, Duca, Cazzola, Zitelli, Marinaro, Andreucci, Barion

