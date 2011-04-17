Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

Vittoria contro il Partenope. Finisce 16 a 11

Redazione Avatar

di Redazione

17/04/2011

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Clicca sull'immagine per vedere la gallery   Partita che si conclude con oltre 25 minuti di ritardo per una lunga pausa causata da un infortunio tra le fila del Partenope. Una vittoria meritata quella di oggi del Gran Sasso che ha saputo affrontare una bella squadra con una buona mischia. “Abbiamo saputo preparare bene la partita e siamo molto felici del risultato” commenta il coach del Gran Sasso, Pierpaolo Rotilio. Una meta e tutti calci per entrambe le formazioni. Degna di nota la meta di Valentino Feneziani su un’azione multifase che arriva a segnare in mezzo ai pali. Sul finale un’occasione persa per il Partenope che gioca in 14 per venti minuti. Convocati per il Gran Sasso: Ciancarella S.; Iezzi, Sacco, Di Paolo D.; Mancini, Pattuglia, Coccoloni, Brandani, Cipriani, Feneziani, Eusani, Pietropaoli, Valdrappa, Del Pinto, Sacchi. Montefusco, Cimini, Copersini, Scimmia, Pezzetta, Di Tillio Riserve: Ruzza, Leone, Pelliccione, Risdonne. Serie B – Girone 4 – XX giornata – 17.04.11 Rugby  Rieti  -  Primavera Rugby   13 – 10  (4-1) Salento 12 Rugby Trepuzzi  –  Palermo Rugby Club   21 – 15  (4-1) Rugby Frascati  –  Autosonia Avezzano  14 – 12  (4-1) Gran Sasso Rugby  –  Partenope Rugby  16 – 11  (4-1) Rugby Benevento  –  Point Bet Rugby FC Segni   24 – 31  (1-5) Neroniana Rugby Anzio   –  Colleferro Rugby   07 – 17  (0-4) Classifica: Avezzano punti 83; Frascati punti 79; Segni punti 74; Colleferro punti 67; Partenope Napoli  punti 52; Palermo e Gran Sasso punti 47;  Neroniana Anzio punti 36; Rieti punti 35; Primavera punti 22; Benevento Rugby punti 20; Salento punti 19.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

OGGI AL VIA IL PRIMO RADUNO PER LESO&amp;C.

Articolo Successivo

(RUGBY NOTIZIE) SERIE A RECCO BATTE L'AMATORI MILANO

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: ROVIGO IN FINALE, PETRARCA BATTUTO 18-9

FEMI-CZ RRD: ROVIGO IN FINALE, PETRARCA BATTUTO 18-9

12/05/2019

FEMI-CZ RRD: AL PLEBISCITO IL DERBY DI SEMIFINALE ANDATA TERMINA IN PARIT&Agrave; 10-10

FEMI-CZ RRD: AL PLEBISCITO IL DERBY DI SEMIFINALE ANDATA TERMINA IN PARIT&Agrave; 10-10

05/05/2019

FEMI-CZ RRD: AL PLEBISCITO IL DERBY DI SEMIFINALE ANDATA TERMINA IN PARIT&Agrave; 10-10

FEMI-CZ RRD: AL PLEBISCITO IL DERBY DI SEMIFINALE ANDATA TERMINA IN PARIT&Agrave; 10-10

05/05/2019