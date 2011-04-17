Vittoria contro il Partenope. Finisce 16 a 11
di Redazione
17/04/2011
Partita che si conclude con oltre 25 minuti di ritardo per una lunga pausa causata da un infortunio tra le fila del Partenope. Una vittoria meritata quella di oggi del Gran Sasso che ha saputo affrontare una bella squadra con una buona mischia. “Abbiamo saputo preparare bene la partita e siamo molto felici del risultato” commenta il coach del Gran Sasso, Pierpaolo Rotilio. Una meta e tutti calci per entrambe le formazioni. Degna di nota la meta di Valentino Feneziani su un’azione multifase che arriva a segnare in mezzo ai pali. Sul finale un’occasione persa per il Partenope che gioca in 14 per venti minuti. Convocati per il Gran Sasso: Ciancarella S.; Iezzi, Sacco, Di Paolo D.; Mancini, Pattuglia, Coccoloni, Brandani, Cipriani, Feneziani, Eusani, Pietropaoli, Valdrappa, Del Pinto, Sacchi. Montefusco, Cimini, Copersini, Scimmia, Pezzetta, Di Tillio Riserve: Ruzza, Leone, Pelliccione, Risdonne. Serie B – Girone 4 – XX giornata – 17.04.11 Rugby Rieti - Primavera Rugby 13 – 10 (4-1) Salento 12 Rugby Trepuzzi – Palermo Rugby Club 21 – 15 (4-1) Rugby Frascati – Autosonia Avezzano 14 – 12 (4-1) Gran Sasso Rugby – Partenope Rugby 16 – 11 (4-1) Rugby Benevento – Point Bet Rugby FC Segni 24 – 31 (1-5) Neroniana Rugby Anzio – Colleferro Rugby 07 – 17 (0-4) Classifica: Avezzano punti 83; Frascati punti 79; Segni punti 74; Colleferro punti 67; Partenope Napoli punti 52; Palermo e Gran Sasso punti 47; Neroniana Anzio punti 36; Rieti punti 35; Primavera punti 22; Benevento Rugby punti 20; Salento punti 19.
