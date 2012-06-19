&quot;VIVA AZZURRI&quot;, L'ITALRUGBY INCONTRA LA COMUNITA' ITALIANA DI HOUSTON

Home Senza categoria "VIVA AZZURRI", L'ITALRUGBY INCONTRA LA COMUNITA' ITALIANA DI HOUSTON

"VIVA AZZURRI", L'ITALRUGBY INCONTRA LA COMUNITA' ITALIANA DI HOUSTON

di Redazione 19/06/2012

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

“VIVA AZZURRI RECEPTION”: L’ITALRUGBY INCONTRA LA CITTA’ DI HOUSTON Houston (Stati Uniti) – Anche ad Houston, nel match che sabato sera concluderà la campagna estiva in Sud e Nord America, gli Azzurri di Jacques Brunel potranno contare sul supporto di una folta schiera di tifosi: la comunità italiana della metropoli texana sarà presente in forze al BBVA Stadium per la partita contro gli Stati Uniti e, in onore di Parisse e compagni, l’istituto di cultura italiana (ICCC) e la camera di commercio italo-americana (IACC) unitamente al Console Generale d’Italia ed al Comitato per gli italiani all’estero hanno organizzato per questa un ricevimento a cui prenderà parte la Nazionale al completo. Gli Azzurri si ritroveranno, insieme ad autorità e membri della comunità italiana, proprio presso la sede dell’ICCC per partecipare alla serata “Viva Azzurri”. “La comunità italiana di Houston è realmente entusiasta di poter dare il proprio benvenuto alla Nazionale di rugby” ha detto il Console Generale, Fabrizio Nava. “Ringrazio l’ICCC e l’IACC per aver organizzato questo ricevimento. Lo sport è una parte fondamentale della cultura italiana, siamo emozionati all’idea di assistere alla partita nel nuovo, bellissimo stadio degli Houston Dynamo”. Zeno Zanandrea, vice-presidente della FIR al seguito della Nazionale, ha dichiarato: “E’ fondamentale per la Squadra poter contare sul sostegno della comunità italiana in vista di una partita difficile come quella di sabato sera contro gli USA. A nome del Presidente Dondi, della FIR e del gruppo azzurro ringrazio il Console e tutti gli enti che hanno partecipato all’organizzazione della serata accogliendoci ad Houston con tanto calore”.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp