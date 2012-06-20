&quot;VIVACITA' IN ATTACCO, SOLIDITA' IN DIFESA&quot;

Home Senza categoria "VIVACITA' IN ATTACCO, SOLIDITA' IN DIFESA"

"VIVACITA' IN ATTACCO, SOLIDITA' IN DIFESA"

di Redazione 20/06/2012

MORISI, PRIMA DA TITOLARE: “VIVACITA’ IN ATTACCO, SOLIDITA' IN DIFESA” Houston (Stati Uniti) – Luca Morisi, centro ventunenne della Nazionale Italiana Rugby, farà il proprio esordio da titolare con la maglia numero dodici dell’Italia sabato sera ad Houston contro gli Stati Uniti nell’ultima partita del tour estivo. Per il giovane milanese, attualmente in forza ai Banca Monte Parma Crociati, “si tratta di un grosso passo avanti, qualcosa che aspettavo da molto tempo. Dopo aver guardato dalla tribuna le partite con Argentina e Canada ero un poco deluso ma il CT mi ha rassicurato, garantendomi che avrei avuto la mia opportunità. Adesso non vedo l’ora di scendere in campo contro gli Stati Uniti”. CLICCA QUI PER L'INTERVISTA A LUCA MORISI “Abbiamo studiato bene gli Stati Uniti, i loro punti forti sono i centri e le terze linee, ci vorrà tanta fisicità per bloccare loro avanzate ma se ci riusciamo sarà tutto più facile. Io voglio provare a dare vivacità in attacco e garantire la stessa solidità difensiva che di solito garantisce ai compagni Alberto Sgarbi”. A primo centro sabato contro gli USA, man of the match in maglia numero dodici a marzo contro England Students, Morisi arriva da un 2010/2011 in cui ha ricoperto il ruolo di apertura con l’Italia U20, saltando però per infortunio il Mondiale italiano del giugno scorso: “Al momento il primo centro è il ruolo che mi piace ricoprire ma, se ci sarà l’occasione, non escludo di voler riprovare a giocare apertura”.

