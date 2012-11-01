&quot;VOGLIAMO IL RISCATTO DOPO CALVISANO&quot;

Home Senza categoria "VOGLIAMO IL RISCATTO DOPO CALVISANO"

di Redazione 01/11/2012

MAZZARIOL: “VOGLIAMO IL RISCATTO DOPO CALVISANO” Parma, 1 Novembre 2012 – Nuovo impegno casalingo per i Crociati di Cocco Mazzariol, alla ricerca della prima vittoria in campionato dopo aver rotto il ghiaccio nel Trofeo Eccellenza con la bella vittoria contro San Donà sul campo di Noceto. E proprio a Noceto sul terreno del “Nando Capra” (sabato 3 novembre ore 15) i ducali proveranno a fare lo sgambetto alla Mantovani Lazio, anch’essa desiderosa di punti preziosi per la sua classifica. Un match che si annuncia equilibrato, vibrante ed emozionante e che i ragazzi di Mazzariol non vogliono e non possono sbagliare come annuncia il tecnico trevigiano, il cui pensiero va anche all’amico Dotto appena scomparso:” Giocheremo ancora a Noceto anche questa sfida con la Lazio. In una settimana durissima per tutto l'ambiente rugbistico italiano che ha vissuto la prematura scomparsa dell'ex azzurro Piermassimiliano Dotto a soli 42 anni alla cui famiglia va tutto il cordoglio mio e dei Crociati. Per me e la mia compagna Rita, che tanti anni abbiamo condiviso con Piero, è servito tutto l'affetto del gruppo e del rugby in generale per riuscire ad andare ai suoi funerali a Treviso. Piero era un grande amico. Per quanto riguarda la partita i Crociati si ripresenteranno davanti al pubblico di Noceto questa volta con un obiettivo ancor più ambizioso del precedente; ottenere la prima vittoria, questa volta nel campionato d'Eccellenza. L'avversario sarà la Lazio che arriva dalla sconfitta proprio col San Donà di domenica scorsa e troveremo gli ex Rubini e Pepoli. Arriviamo a questo appuntamento recuperando qualche giocatore di peso fisico e morale per la squadra come Contini, da verificare Negrotto e Dell'Acqua che potrebbero anch'essi rendersi disponibili in extremis per questo importante scontro. La squadra si è resa conto di aver affrontato i campioni d'Italia del Calvisano con troppo timore reverenziale e di non aver espresso il suo reale valore in campo ed è pronta a riscattarsi davanti al suo pubblico”. Fra i titolari dovrebbero rientrare Gennari e capitan Mandelli con Pedrazzani che con ogni probabilità partirà dalla panchina. Il Xv probabile che sfiderà la mantovani Lazio: 1 Grassotti 2 Goegan 3 Ferrari 4 Contini 5 Mandelli 6 Rimpelli 7 Sciacca 8 Marazzi 9 Zucconi 10 Farolini 11 Casalini 12 Alberghini 13 En Naour 14 Carritiello 15 Gennari 16 Manghi 17 Singh 18 Pedrazzani 19 Ferraris 20 Michel 21 Castle 22 Ferrini 23 Lemkus

